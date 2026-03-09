'Есть санитарные нормы. Как дети не засыпают на уроках?' Сеть возмутили +27°C в школе Ивано-Франковской области

Мама девочки, которая недавно переехала в Ивано-Франковскую область из прифронтового города, рассказала о ситуации, сложившейся в их новой школе. Дело в том, что в классе довольно жарко – температура держится на отметке 27 градусов, и женщина обратилась к администрации школы с просьбой выключить отопление, однако наткнулась на хейт от других родителей.

Сеть такое отношение возмутило. Под постом, которое Дарья Рудько опубликовала в социальной сети Threads, пользователи пишут, что подбное обращение с переселенцами неприятно удивляет, а температура воздуха в классе вообще недопустима по санитарным нормам.

"Переехали в Ивано-Франковскую область, ребенок пошел в 4-й класс. Я написала в чате, что надо выключить отопление, потому что 27 градусов – это не ок. Но мне сказали, что мы "понаехали", и езжайте туда, откуда приехали", – делится мама ребенка в заметке и прикрепляет скриншоты общения в родительском чате.

В комментариях пишут, что родители набросились на автора поста, не разобравшись, а учитель, наверное, не проветривает помещение.

"27 градусов температура помещения – это не норма. Есть санитарные нормы, которые школа не выполняет. Учитель, возможно, не проветривает помещение", "Даже в родильных домах меньше температура в палатах", – пишут пользователи.

Также автору советуют не опускаться до их уровня в общении и либо сразу менять школу, либо продолжить борьбу, но исключительно на языке фактов и объяснений.

"Надо им в Европу. Пожить при +16...+18".

"Только не опускайтесь до их уровня общения. А если сил бороться нет, то выезжайте. Потому что такое может продолжаться. Но в целом вы еще можете с ними и подружиться, как бы это странно не звучало", – советуют ей.

Согласно Санитарному регламенту температура воздуха в классных комнатах должна быть +17-20 °C, в спортивном зале – +15-17 °C, в раздевалках при спортивном зале – +19-23 °C, в актовом зале – +17-20 °C, в библиотеке – +16-18 °C, в медицинских кабинетах – +21-23 °C, в санитарных узлах – +17-21 °C; в душевых – не ниже +25 °C.

