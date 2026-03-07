Учительница – звезда сети из Харькова попросила родителей не дарить ей ничего на 8 Марта и другие праздники: украинцы возмущены

Учительница начальных классов из Харькова Ольга Федотова рассказала, что попросила не поздравлять ее с праздниками от класса или родительского коллектива. Она отметила, что сделала это для того, чтобы потом не обсуждали, заслужила ли она подарки, например, на 8 Марта.

Видео дня

В заметке в Facebook педагог делится, что для нее достаточно добрых слов или детских открыток. Ведь, по ее мнению, ни она, ни другие учителя не станут богаче от средств, которые родители кладут в конверты, поздравляя с праздниками.

"Я просто попросила родителей не поздравлять меня с праздниками. Не поздравлять меня от класса, от родительского коллектива. Есть те, кто хотят меня поздравить, я получаю конечно и коробки конфет и, возможно, бутылку шампанского, а возможно и вообще ничего не получаю, и меня это не обижает. Потому что моя позиция такова: для того, чтобы не обсуждались в родительских кругах, дома на кухне, что заслужила я или не заслужила, надо или не надо, зачем ей столько. И это еще я так мягко говорю. Я попросила давно ничего мне не дарить. Поздравить достаточно словами, детской открыткой, улыбками детскими. Давайте будем честными коллеги, мы с вами не разбогатеем на те тысячу-две, сколько в конверт кладут. Я не получаю таких подарков и очень счастлива от этого. Потому что я знаю, что в этом смысле, за моей спиной обо мне сплетничать не будут. Я считаю, это самый лучший вариант – попросить родителей ничего не дарить", – сказала Федотова.

Под постом педагога разгорелась дискуссия. Часть украинцев не согласились с такой позицией учительницы, отмечая, что педагоги не только учат детей, но и беспокоятся о них и поддерживают. Именно поэтому родители хотят отблагодарить хотя бы подарком.

"Я за поздравления учителей с праздниками. Они столько много делают для наших детей, не только учат, но и беспокоятся, помогают, поддерживают, что мне хочется хоть как-то их поблагодарить. Кроме того, я хочу заложить своим детям такую привычку, как благодарность за поддержку и заботу".

"Мир перевернулся. Вы артисту скажите, что цветы ему не нужны. Достаточно, что вы билет купили, а он для вас на сцене отработал. Для чего тратиться еще и на букет и для артиста это тоже не нужно, но! Все равно придут люди с цветами".

"Учителям надо памятники ставить при жизни, не то что поздравлять!"

В то же время, некоторые из пользователей соцсети поддержали учительницу, отмечая, что каждый может поздравить так, как считает нужным. Однако позорно дарить подарки, а потом обсуждать за спиной.

"Недостойно все звучит. Дарить подарки, а потом сплетничать, это позор. Для меня самое крутое, когда ученики подходят и обнимают, поздравляют".

"Очень правильная позиция. Никто ничего не обсуждает, никто не давит, а кто хочет и может, тот всегда поздравит чем посчитает нужным. Мой сын когда-то сказал, что хочет подарить няне цветы, я это поддерживаю, потому что здесь задействован мой ребенок, мы можем вместе выбрать подарок. Ребенок будет дарить, приятные эмоции, хороший пример для мальчика".

"Молодец! Поздравлений на копейку, а негатива на сто гривен".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы устроили дискуссию из-за подарков учителям на 8 марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!