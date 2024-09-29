Есть три формата: Сташков рассказал, как происходит обучение детей на ВТО по украинской программе

На временно захваченных войсками России территориях более 44 тысяч украинских учеников продолжают обучение в украинских школах. Для них создано три формата учебы.

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Об этом в интервью СМИ сказал заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив. Дети в оккупированных городах могут подключаться к онлайн-урокам на подконтрольной территории, выбрать семейную форму обучения или экстернат.

Кроме того, по словам чиновника, указ МОН №850 позволяет дополнительно выбрать педагогический патронаж. Речь идет о форме обучения, когда ученики имеют индивидуальные занятия с учителем и выходят на связь, когда им удобно, а не тогда, когда проводятся уроки по расписанию.

Это индивидуальные уроки и их количество в неделю меньше. По состоянию на данный момент этот приказ еще не утвержден, изменения планируются с 1 сентября 2025 года.

Отметим, что согласно приказу, который еще дорабатывают в МОН, педагогический патронаж предусматривает, что педагог должен будет составить расписание с учетом потребностей и возможностей ученика на ВОТ, а также будет иметь часовую нагрузку, рассчитанную на каждого ребенка: на ученика начальной школы – 5 часов, средней школы – 8 часов; старшей школы – 12 часов.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 тысячи абитуриентов из временно оккупированных территорий и прифронтовых местностей поступили на бакалаврат в 2024 году. Из общего числа поступающих, которое составило 69 тысяч, это почти 6%.

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