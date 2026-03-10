Есть три пути: хитрая головоломка со спичками

Головоломки помогают развивать пространственное воображение, логическое мышление и внимательность, а также тренируют базовые математические навыки. Сегодня предлагается новая математическая головоломка со спичками. Смотрите изображение ниже.

Суть задачи заключается в том, чтобы сделать неправильное уравнение правильным, убрав определенное количество спичек.

Начальное уравнение выглядит так: 8 + 9 = 4. Очевидно, что это утверждение математически ошибочно, ведь на самом деле 8 + 9 = 17.

Нужно убрать три спички, после чего уравнение должно стать правильным. Существует три разных варианта решения этой задачи.

Первое решение

От цифры 8 нужно убрать центральную горизонтальную палочку, после чего она превращается в 0 (минус одна спичка). От цифры 9 убираем верхнюю и нижнюю горизонтальные палочки, в результате чего она превращается в 4 (минус две спички).

В итоге получаем уравнение 0 + 4 = 4, которое является правильным.

Второе решение

От знака "+" убираем центральную палочку, образуя знак минус (одну спичку убрали). От цифры 9 убираем верхнюю и нижнюю горизонтальные палочки, в результате чего она превращается в 4 (минус две спички).

Получаем правильное уравнение 8 - 4 = 4

Третье решение

От цифры 8 убираем нижнюю левую вертикальную палочку, после чего она становится 9 (минус одна спичка). От знака "+" надо убрать вертикальную палочку, образуя знак "-" (минус одна спичка). От цифры 9 убираем верхнюю правую вертикальную палочку, в результате чего она превращается в 5 (минус одна спичка).

Получаем правильное уравнение 9 - 5 = 4.

