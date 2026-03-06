Хитрая головоломка со спичками: как надо передвинуть

Хотите бросить вызов собственному интеллекту? Нет ничего лучше, чем воспользоваться головоломкой из спичек – она не только заставит напрячь логику, но и обратиться к навыкам пространственного мышления. Смотрите изображение ниже.

Видео дня

И именно такую задачу предлагает сегодня решить OBOZ.UA. Перед нами сложная фигура из двух вертикальных конструкций, составленных из пары квадратов каждая и соединенных посередине перемычкой. Ваша задача – переместить всего две спички так, чтобы эта конструкция превратилась в шесть квадратов.

Подобные задачи – это хороший способ размять мозги, не перегружая их скучной теорией. Они мгновенно включают пространственное воображение и заставляют смотреть на привычные вещи под другим углом. Это чистый креатив в сочетании с математической точностью, который помогает тренировать фокусировку и воспитывает привычку искать нестандартные пути там, где все кажется очевидным. Еще один плюс: они обычно не имеют временного ограничения – крутите варианты в голове так долго, как вам нужно, чтобы найти правильное решение. Только после этого переходите к опубликованному ниже объяснению.

Чтобы справиться с этой головоломкой, нужно разобрать любой внешний угол фигуры. Мы для наглядности сосредоточимся на правом верхнем. Сначала возьмите верхнюю горизонтальную спичку из того самого крайнего правого квадрата и переместите ее в разрыв посередине конструкции. После этого возьмите правую вертикальную спичку этого же квадрата и закройте ею другой разрыв. Таким образом, переставив эти две детали, вы сформируете структуру, где в дополнение к одному большому квадрату появятся еще и пять малых, что в сумме даст заветную шестерку.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, где спираль из спичек нужно было превратить в два квадрата, передвинув всего три спички.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.