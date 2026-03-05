Передвиньте 3 спички: непростая головоломка

Задачи со спичками – это настоящий вызов для вашей логики. Чтобы решить такую головоломку, придется не просто продумать каждый ход, но и задействовать пространственное мышление. Смотрите изображения ниже.

Видео дня

Так в задаче, которую публикует сегодня OBOZ.UA, вам нужно переставить всего три спички так, чтобы образовалось два идеальных квадрата. А это может быть непросто, ведь оригинальное изображение состоит из 15 палочек и сформировано в спиралевидную конструкцию. На первый взгляд, превратить ее в два квадрата всего тремя движениями, если не совсем невозможно, то крайне непросто. Однако разгадка у этой головоломки все же есть.

На самом деле, головоломки со спичками – не просто способ убить время, а настоящий тренажер для мозга, который заставляет его работать вне привычных шаблонов. Приходится буквально "вертеть" выложенные из палочек фигуры в голове, чтобы найти нестандартное, но эффективное решение. Поэтому не спешите, дайте себе достаточно времени, чтобы поразмышлять над задачей. И только, когда будете готовы предложить свой вариант, переходите к объяснению. Его мы публикуем далее.

Итак, чтобы превратить эту фигуру в два квадрата, передвинув всего три спички, нужно выполнить следующие действия в соответствии с нумерацией от 1 до 4, указанной на подсказке. Нужные нам четыре спички формируют внутренний виток спирали.

Спичку 1 оставьте на месте. Она станет левой стороной маленького квадрата.

Спичку 2 разверните горизонтально, но оставьте ее соединенной со спичкой 1 – так получится низ маленького квадрата.

Спичку 3 переместите выше, чтобы закрыть проход в начальной спирали, это сформирует большой внешний квадрат.

Спичку 4 перенесите на одну секцию вверх, сделав из нее правую сторону маленького квадрата.

Вот и все – мы получили два квадрата. Один большой и внутри него еще один маленький. Теперь вы знаете секрет этой головоломки.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, где нужно было передвинуть всего одну спичку, чтобы сделать из трех квадратов пять прямоугольников.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.