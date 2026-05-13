'Эта записка – крик души'. Учительница обратилась к коллегам из-за случая на занятии и объяснила, почему детей надо хвалить

В среде педагогов считается, что хвалить учеников не стоит – якобы это может демотивировать ребенка, обесценить действительно серьезные достижения или создать неравные условия в классе. Однако учительница младших классов Елена Бовкун записала обращение к коллегам, в котором призвала вознаграждать учеников похвалой хотя бы иногда.

Свое эмоциональное видео она опубликовала в TikTok после случая на занятии с ученицей. По словам Бовкун, ребенок растрогал ее тем, как отчаянно нуждалась в добром слове.

Толчком для обращения стала ситуация во время дополнительных занятий с маленькой девочкой, которая решила похвастаться новым пеналом. Но пока ребенок демонстрировал канцелярские принадлежности, которые лежали в нем, Бовкун заметила в нем также спрятанную записку с оскорбительной надписью: "Учительница – какашка" и соответствующей нарисованной картинкой.

Выяснив, что послание адресовано не ей, педагог решила поинтересоваться, о ком в нем идет речь. И девочка призналась, что о ее школьной учительнице. Ребенок пожаловался, что та к ней плохо относится и постоянно ругает. "Когда я что-то сделаю, на меня постоянно ругаются. Постоянно ругаются, постоянно меня не видят, когда я поднимаю руку, хочу отвечать, меня не поднимают, меня не спрашивают. И когда кто-то из детей меня пихает – всегда остаюсь виноватой я", – пересказала слова своей ученицы Бовкун.

После этого случая учительница призвала коллег внимательнее относиться к эмоциональному состоянию учеников. По ее мнению, подобные "записки" – это не обида, а сигнал о том, что ребенку не хватает внимания. "Эта записка – это крик ребенка: "Услышьте меня! Увидьте меня!", – объяснила преподавательница.

Бовкун добавила, что даже простая похвала может существенно изменить отношение ребенка к учебе. Она привела пример общения с этой же ученицей, когда поддерживала ее во время занятий. "Вот я люблю к тебе ходить, потому что ты меня постоянно хвалишь. А она меня никогда не хвалит", – передала она слова девочки.

В завершение учительница-блогер обратилась к коллегам с простым, но эмоциональным призывом: "Уважаемые коллеги, имейте совесть! Иногда за любое достижение похвалите ребенка".

