'Если ребенок не говорит 'спасибо', это не проблема школы'. Украинская учительница подняла болезненную тему воспитания и обратилась к родителям

Учительница английского языка из Киева Ольга обратилась к родителям из-за воспитания детей и подняла болезненную для педагогов тему. В частности, она подчеркнула, что если ученики не благодарят или не уважают других, то проблема не в школе, а в том, что происходит дома.

В заметке в Instagram она подчеркнула, что учителя не могут научить детей тому, чего они не видят в семье. К тому же, не могут заменить педагоги и родителей, хотя всегда готовы их поддержать.

В комментариях коллеги учительницы поддержали ее мнение. Некоторые поделились опытом, что сталкивались с подобными ситуациями, когда родители перекладывали ответственность за воспитание на педагогов.

"Одна мама под моим комментарием, похожим на ваше сообщение, написала мне, что родители видят своего ребенка час утром и 2-3 вечером. Поэтому это школа должна воспитывать".

Напомним, учительница английского языка из Мукачево обратилась к родителям из-за воспитания детей. В частности, она отметила, что в последнее время для школьников стало нормой, оскорблять педагогов, не выполнять домашнее задание, опаздывать на занятия и не знать норм правил поведения.

Педагог подчеркивает, что подобные условия создают препятствия для работы на уроках, особенно это касается четвертых классов, когда у школьников начинается подростковый возраст. Так, в частности, детям приходится объяснять, почему они должны придерживаться определенных правил и для чего им нужно учиться.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница украинского языка из Днепра назвала большую ошибку в воспитании детей и спровоцировала дискуссию.

