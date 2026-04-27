'В какой момент стало нормой оскорблять учителя, опаздывать и не делать домашнее задание?' Педагог обратилась к родителям из-за воспитания детей

Учительница английского языка из Мукачево с никнеймом timika_bokotej обратилась к родителям из-за воспитания детей. В частности, она отметила, что в последнее время для школьников стало нормой, оскорблять педагогов, не выполнять домашнее задание, опаздывать на занятия и не знать норм правил поведения.

В заметке в Instagram педагог подчеркивает, что подобные условия создают препятствия для работы на уроках, особенно это касается четвертых классов, когда у школьников начинается подростковый возраст. Так, в частности, детям приходится объяснять, почему они должны придерживаться определенных правил и для чего им нужно учиться.

"В какой момент это стало нормой оскорблять учителя, не выполнять домашнее задание, опаздывать постоянно в школу и не знать нормы правил поведения и морали. И что самое интересное, что большинство родителей, к сожалению, поддерживают это. Когда мне говорят, что ты же работаешь с начальными классами, "что там с маленькими детьми поиграла и все хорошо". Да, возможно первый класс, второй, но 3-4 класс – нет, когда у них начинается переходный возраст и для того, чтобы работать с ними на уроке, ты должен им доказывать и объяснять, почему они должны придерживаться определенных правил, и почему, и для чего им нужно учиться", – рассказывает учительница.

По ее словам, подобные рабочие дни утомляют и исчезает мотивация к обучению детей, ведь понятие вседозволенности заменяется "гуманной педагогикой" и "современным подходом". Она подчеркивает, что у родителей и школьников возникает пренебрежительное отношение к школе и учителям. Педагог призвала задуматься, к чему приведет подобное воспитание в будущем.

