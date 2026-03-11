Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

"Как ребенок должен научиться думать самостоятельно?" Украинцы устроили дискуссию из-за домашних заданий в школе

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
'Как ребенок должен научиться думать самостоятельно?' Украинцы устроили дискуссию из-за домашних заданий в школе

Украинцы устроили дискуссию из-за домашних заданий в школе. Так, многие родители указывали, что дети не могут научиться думать самостоятельно, если не будут практиковаться в упражнениях без учителя.

Под сообщением репетитора по математике Оксаны Зориной пользователи сети делились своими мыслями о целесообразности домашнего задания для детей. Некоторые родители говорили, что задания стоит отменить, ведь они никак не влияют на понимание материала. Кроме того, в большинстве случаев, выполняют упражнения родители, а не школьники.

"Я часто слышу от родителей мнение: "Было бы хорошо, если бы в школе отменили домашние задания". Как ребенок должен научиться думать самостоятельно, если он никогда не практикуется без учителя? Если бы у вас был выбор – вы бы оставили домашние задания в школе или отменили?" – написала Зорина.

"Как ребенок должен научиться думать самостоятельно?" Украинцы устроили дискуссию из-за домашних заданий в школе

Украинцы также отмечали, что задания нужно изменить, чтобы они были посильными для детей, а родители не были вынуждены помогать в их выполнении. В то же время, некоторые сетовали на то, что дети вынуждены работать над упражнениями слишком много времени.

"7 уроков в день. Каждый дает на 20-30 минут, потому что его предмет самый важный. Получается минимум 2 часа. Как я это в школе ненавидела, и нет, я не двоечница. У меня золотая медаль, но я бы урезала объемы предметов".

"Отменила бы. Это не как не влияет на понимание материала. Те кто понимают домашнее им не нужно, те кто не понимают- обычно так и не понимают и либо списывают либо родители за них решают".

"Как ребенок должен научиться думать самостоятельно?" Украинцы устроили дискуссию из-за домашних заданий в школе

"По моему мнению, надо изменить программу так, чтобы эти домашние были посильны детям и не приходилось родителям помогать. Потому что в младших классах, особенно, помню, какие были сложные задачи, что трудно было даже упрощенно объяснить. Или, может, мы слишком опекаем детей и они сами не могут делать то, что должны".

"Как ребенок должен научиться думать самостоятельно?" Украинцы устроили дискуссию из-за домашних заданий в школе

"Отменила бы. Потому что те домашние и так делают родители. Очень редко, когда ребенок сам все делает, а родители не суются и не вникают или что-то там сделано. И ребенок должен дома отдыхать мозгами, разгружать себя. Разве что чтение бы оставил. Потому что без него никак, может стихи для изучения, потому что они тренируют память".

"Как ребенок должен научиться думать самостоятельно?" Украинцы устроили дискуссию из-за домашних заданий в школе

"В том виде, в котором большинство учителей дает домашнее задание – оно не актуально, и не интересно. Также его количество... Домашнее задание должно занимать у ребенка час времени, максимум два у старшеклассников, а не весь вечер или полдня".

"Как ребенок должен научиться думать самостоятельно?" Украинцы устроили дискуссию из-за домашних заданий в школе

