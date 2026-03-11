'Как ребенок должен научиться думать самостоятельно?' Украинцы устроили дискуссию из-за домашних заданий в школе

Украинцы устроили дискуссию из-за домашних заданий в школе. Так, многие родители указывали, что дети не могут научиться думать самостоятельно, если не будут практиковаться в упражнениях без учителя.

Под сообщением репетитора по математике Оксаны Зориной пользователи сети делились своими мыслями о целесообразности домашнего задания для детей. Некоторые родители говорили, что задания стоит отменить, ведь они никак не влияют на понимание материала. Кроме того, в большинстве случаев, выполняют упражнения родители, а не школьники.

"Я часто слышу от родителей мнение: "Было бы хорошо, если бы в школе отменили домашние задания". Как ребенок должен научиться думать самостоятельно, если он никогда не практикуется без учителя? Если бы у вас был выбор – вы бы оставили домашние задания в школе или отменили?" – написала Зорина.

Украинцы также отмечали, что задания нужно изменить, чтобы они были посильными для детей, а родители не были вынуждены помогать в их выполнении. В то же время, некоторые сетовали на то, что дети вынуждены работать над упражнениями слишком много времени.

"7 уроков в день. Каждый дает на 20-30 минут, потому что его предмет самый важный. Получается минимум 2 часа. Как я это в школе ненавидела, и нет, я не двоечница. У меня золотая медаль, но я бы урезала объемы предметов".

"Отменила бы. Это не как не влияет на понимание материала. Те кто понимают домашнее им не нужно, те кто не понимают- обычно так и не понимают и либо списывают либо родители за них решают".

"По моему мнению, надо изменить программу так, чтобы эти домашние были посильны детям и не приходилось родителям помогать. Потому что в младших классах, особенно, помню, какие были сложные задачи, что трудно было даже упрощенно объяснить. Или, может, мы слишком опекаем детей и они сами не могут делать то, что должны".

"Отменила бы. Потому что те домашние и так делают родители. Очень редко, когда ребенок сам все делает, а родители не суются и не вникают или что-то там сделано. И ребенок должен дома отдыхать мозгами, разгружать себя. Разве что чтение бы оставил. Потому что без него никак, может стихи для изучения, потому что они тренируют память".

"В том виде, в котором большинство учителей дает домашнее задание – оно не актуально, и не интересно. Также его количество... Домашнее задание должно занимать у ребенка час времени, максимум два у старшеклассников, а не весь вечер или полдня".

