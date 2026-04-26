'Родители делают это с любовью, но...' Учительница украинского языка из Днепра назвала большую ошибку в воспитании детей и спровоцировала дискуссию

Самой большой ошибкой в воспитании сегодня является чрезмерная снисходительность родителей, которая лишает детей ответственности. Такое мнение высказала учительница украинского языка из Днепра Светлана Чернышова.

Преподавательница опубликовала в своем TikTok ролик, в котором пожаловалась на негативные последствия опеки родителей над детьми. И этим Чернышова вызвала активную дискуссию в сети.

По словам педагога, именно любовь часто становится причиной неправильного подхода к воспитанию. "Больше всего детям сегодня вредят те взрослые, которые их больше всего любят. И это – родители. Родители, которые из большой любви забирают у ребенка возможность нести ответственность за свою жизнь", – подчеркнула она.

Чернышова привела типичные ситуации, которые, по ее мнению, демонстрируют эту проблему. "Когда парень до двух часов ночи играл в компьютерные игры, а мама утром звонит учителю и говорит: "Вы знаете, он придет на второй урок, я не могла его разбудить" – это мама, которая крадет у ребенка ответственность", – объяснила учительница.

Подобной ошибкой она считает и ситуации, когда родители позволяют детям пропускать школу из-за настроения. "Когда девочка говорит: "Я не хочу сегодня идти в школу, у меня плохое настроение", и мама соглашается: "Ну хорошо, не иди, чтобы лишний раз тебя не травмировать" – это мама, которая крадет у ребенка ответственность", – отметила она.

Отдельно педагог обратила внимание на привычку оправдывать невыполненные обязанности. "Когда мы постоянно оправдываем несделанное домашнее задание: "Ой, не было света", "Ой, мы поздно приехали", "Ой, он так устал" – мы постоянно даем ребенку понять, что любую ситуацию можно обойти, правила можно нарушить, и за это ничего не будет", – подчеркнула Чернышова

Она также указала на долгосрочные последствия таких действий. "Школа пройдет, и эти двойки забудутся, а привычка не доводить дело до конца и не нести ответственность за свои поступки – она останется на всю жизнь. И жизнь потом научит, но научит очень больно", – предостерегла она. И завершила призывом проявлять свою любовь через обучение детей тому, как быть ответственными.

Однако не все комментаторы согласились с такими словами. Многие родители указали на то, что школа перегружает детей, в частности из-за большого количества домашних заданий. Поэтому взрослые и ищут способы дать им немного больше отдыха.

Одна комментатор также указала на то, что некоторые учителя ведут себя непрофессионально. Также высказывали мнения о том, что каждый такой пропуск, который описала Чернышова, нужно рассматривать индивидуально, ведь причины у них бывают и уважительными.

