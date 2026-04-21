Педагоги назвали самые большие ошибки родителей во время экзаменов: интеллект детей не измеряется цифрами в табеле

В учебных заведениях приближается сезон экзаменов – горячая пора для школьников и студентов. Но ошибок во время подготовки могут наделать не только они, неправильно действовать могут также родители. Особенно если будут измерять успехи ребенка исключительно оценками в табеле.

Что именно взрослые часто делают не так при подготовке детей к выпускным экзаменам или экзаменационным сессиям, издание Times of India расспросило у педагогов. Свои советы для родителей дали:

Вани Кханна , руководитель отдела бакалавриата в Универсальном университете искусственного интеллекта, Мумбай;

, директор Amity Global School, Нойда;

, директор Amity Global School, Нойда; Мохит Тьяги , соучредитель образовательной платформы Competishun;

, соучредитель образовательной платформы Competishun; Шитал Бхарат, доцент университета Видьяшилп, Бенгалуру.

Оценки не определяют, кем станет ребенок

Вани Кханна уверена, что баллы – это очень сомнительный способ предсказать успех ученика в будущем. "Оценки сами по себе никогда не являются точным измерением интеллекта, калибра или будущих достижений ребенка", – уверена она. Гораздо важнее то, как ребенок вообще относится к учебе. Если родители сами горят интересом к чему-то новому, ребенок это "считывает" и тоже начинает учиться с азартом, а не из-под палки.

Поэтому преподавательница Университета искусственного интеллекта советует не делать из тестов культа. "Получение знаний через попытки и ошибки – часть обучения, и дети должны видеть, что это не неудачи, а замаскированные возможности", – объяснила она. По мнению педагога, чтобы вырастить действительно уверенного в себе человека, стоит поощрять и другие интересы ребенка. Это может быть спорт, творчество или что-либо другое. Жизнь ребенка не должна ограничиваться одними учебниками и мыслями об аттестате.

Уверенность дороже "двенадцатки"

Анита Пол, в свою очередь, считает, что крепкий внутренний стержень гораздо важнее цифры в журнале. "Экзамены могут дать оценку знаниям, но никогда не оценят любознательность, устойчивость, креативность или внутреннюю силу ребенка", – уверена она. Педагог напомнила, что часто дети заходят в класс на экзамен как на казнь, потому что боятся не оправдать родительских ожиданий.

В такие моменты детям нужна поддержка, а не допытывания. Уверенность появляется там, где родители ценят вложенные старания, даже если результат не идеален. Ребенок, который знает, что его любят не за баллы, идет на экзамен спокойно, воспринимая это как очередную задачу, а не как проверку собственной ценности.

Тесты – это просто часть обучения, а не приговор

Если смотреть на вещи трезво, экзамен может показать только то, как ребенок подготовился к сдаче именно в этот конкретный момент, убежден Мохит Тьяги. "Оценивание – часть образования, однако оно никогда не должно определять ребенка", – отмечает он. Если родители хвалят за усилия и разобранную тему, ребенок чувствует себя в безопасности.

Именно поэтому основатель образовательной платформы предлагает родителями изменить отношение к ошибкам своих детей. Неудача – это просто сигнал, что надо подтянуть какие-то моменты, а не повод опускать руки. Когда мы хвалим за настойчивость, а не за сухую оценку, ребенок учится работать на результат, а не просто бояться провала, напомнил эксперт.

Не делайте экзамены мерилом будущего

В свою очередь Шитал Бхарат указала, что взрослые сами часто пугают детей, давая им понять, будто пара часов на экзамене решат всю их дальнейшую судьбу. "На самом деле экзамены должны оценивать понимание и анализ, а не память или повторение", – отметила эксперт.

Чтобы ребенок не трясся перед каждым тестом, Бхарат советует перестать сравнивать его с соседом по парте. "Дети должны учиться сравнивать себя со своими предыдущими работами, а не со сверстниками", – посоветовала она. Педагог назвала такой подход значительно более здоровым.

Итак, все эксперты издания сошлись в одном: то, как родители реагируют на оценки, влияет на ребенка сильнее, чем сами эти оценки. Если мы научим детей не привязывать свою самооценку к баллам, они выйдут во взрослую жизнь готовыми к реальным вызовам, а не просто натренированными на решение тестов.

