5 привычек, которые мешают ученикам хорошо сдать экзамены

Какие бы экзамены не ждали человека, чаще всего – это сложная и стрессовая ситуация. Волноваться и допускать даже те ошибки, которых никогда бы не сделали, если бы были спокойными, присуще даже взрослым, что же тогда говорить о детях, которые сталкиваются с экзаменами чуть ли не впервые.

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Однако важно понимать, что настоящим врагом здесь может быть не только стресс, а ежедневные собственные привычки: от прокрастинации до неуверенности в себе. Сайт The Time of India предлагает список из 5 распространенных ловушек, которые сдерживают детей от хороших результатов.

Прокрастинация

Если ребенок смотрит на задание и говорит: "Я сделаю это завтра", это на самом деле не очень хороший знак. Потому что завтрашний день все больше отдаляется. Прокрастинация является основным препятствием для академического успеха. Поощряйте детей начинать с малого и выполнять задания, не откладывая на потом. И помните: прогресс любит действие.

Негативное мышление

"Возможно, я недостаточно хороша?". "А что, если я ошибусь?" Ребенок задает эти вопросы вам или же даже сам себе? Важно убедить его, что это в нем говорит страх и неуверенность. Поощряйте детей менять свои внутренние разговоры и развивать позитивное мышление.

Плохой тайм-менеджмент

Управление временем, особенно в период перед сессией, является чрезвычайно важным навыком. Такие факторы, как социальные сети или неэффективные методы обучения, часто крадут драгоценное время. Научите детей составлять правильный график и ограничивать отвлекающие факторы.

Отсутствие четких целей

Без конкретных академических целей ученикам может не хватать направления и мотивации. Когда дело доходит до успеха на экзаменах, важно иметь четкое представление о том, на чем сосредоточиться. Например, если у ребенка есть недостатки в определенной теме, уделите больше времени ее изучению. Поощряйте его записывать свои цели и разбивать их на практические шаги для более быстрого достижения.

Сравнение себя с другими

Самая большая ошибка, которую склонны делать как дети, так и их родители, – это сравнение. Постоянное сравнение себя со сверстниками не даст никакой пользы. Вместо этого лучше научить ребенка сосредотачиваться на своих целях. Единственное соревнование – это быть лучше, чем он был вчера.

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