'Эти дети никогда не предадут Украину!' Девочки из 'Кадетского корпуса' в Киеве спели песню о ВСУ и стали звездами сети

Украинцев поразили ученицы лицея №23 имени Владимира Великого "Кадетский корпус" в Киеве, которые спели о Вооруженных Силах Украины. Девочки исполняли в классе песню Натальи Май "Пожелаем ВСУ родненьким".

Под сообщением на официальной странице в Instagram пользователи сети отмечали, что благодаря такому воспитанию из детей вырастают настоящие граждане. Видео собрало более 30 тысяч лайков.

В комментариях родители отмечали, что подобные инициативы следует ввести в учебных заведениях. В частности, они подчеркивали, что через культуру, историю и язык дети учатся любить свою страну и вырастают теми, кто никогда не предаст. В то же время, некоторые из педагогов указал, что введет подобную инициативу в своем классе.

"Через культуру, историю, язык дети учатся любить свою страну и вырастают теми, кто ее никогда не предаст. Спасибо учителям за то, что вкладываете душу и воспитываете будущее Украины".

"Как же это приятно слышать, растут настоящие украинцы, которые знают и любят родную Украину и родной украинский язык, честь и уважение учителям, которые учат детей любить свое, украинское".

"Очень больно, что нашим деткам приходится жить в состоянии войны. Но песня и исполнение на высоте. Спасибо вам за воспитание нашего поколения".

"Очень благодарны вам за традиции, которые, как герои, живут между нами, а дети – это же цвет нашей нации. Благослови нас Боже, а нашим защитникам – крепкого, непоколебимого".

"Это еще и красиво, у меня аж мурашки по коже. Спасибо учителям за позицию и за правильное воспитание будущего нашей страны".

"Очень красиво, красиво, патриотично! Думаю, что надо такое ввести в учреждениях. Самой очень нравится. Тоже такое буду делать".

