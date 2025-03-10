'Эти дети вырастут без комплексов': сеть покорило видео зажигательных танцев, где учительница 'отрывается' вместе с учениками

Учительница физкультуры и хореографии одной из школ Львовской области поразила украинцев своими зажигательными танцами вместе со школьниками. Видео зарядки с четвероклассниками набрало более четырех миллионов просмотров и более 130 тысяч лайков.

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В комментариях к сообщению в ТікТок пользователи соцсети указали, что дети с таким подходом будут расти без комплексов, ведь им не навязывают скромность. Большинство украинцев были в восторге от танцев и говорили о том, что в школах должны работать именно такие молодые и активные учителя. В то же время, в учебных заведениях не место скучным педагогам, вроде тех, которые были в Советском Союзе.

"Дети без комплексов и это круто. Не то, что нам когда-то навязывали в школе: скромность украшает, молчи, всегда уважай старших даже когда старшие быковали к детям. Это очень хорошо, что мы от этого отошли".

"На нас учителя 30 лет назад только могли кричать и критиковать ребенка, после чего куча комплексов появлялось".

"Вот почему в школе должны работать молодые и энергичные учителя. Через телефон передается ваше настроение".

"Жаль, что таких молодых, современных учителей так мало, с такими дети хотят учиться".

"К такой крутой учительнице и детишки бегут с удовольствием на уроки! Вы крутые! Супер".

"Такие учителя должны быть у детей. При всем уважении к учителям почтенного возраста. Сейчас дети активнее, чем были".

"Очень надеюсь, что пенсионерки уйдут на пенсию, и в школах будут такие молодые и коммуникабельные учителя. Ведь новое поколение детей и им нужны учителя, которые смогут понять их и найти подход".

Некоторые из пользователей соцсети указали на то, что, возможно, не все дети хотели бы сниматься в видео. Однако педагог заверила, что участие в танцах школьники принимают только по собственному желанию. Кроме того, в видео видно, что самим ученикам такие минуты по душе и они "отрываются" от души.

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