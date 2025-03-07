"Лучше так, чем домашнее задание на полтетради": разминка второклассников в школе Житомира покорила сеть
Учитель начальных классов в лицее №19 в Житомире Алексей Гадецкий показал, как вместе со своими учениками делал зарядку на уроках. Педагог вместе с детьми хлопал в ладоши и бегал по кругу в классе.
Видео педагог опубликовал в социальной сети TiKTok, где ведет свой блог и делится идеями для уроков в начальной школе. Кадры набрали около 130 тысяч просмотров.
Так, учитель собрал вокруг себя учеников и под мелодию Жака Оффенбаха "Can Can" начал делать простую зарядку. Сначала дети хлопали друг друга в ладони, а потом хлопали руками по кругу. Затем ученики взялись за руки и все вместе пробежали вокруг парт.
В комментариях Гадецкий ответил на одни из комментариев, где пользователь отметила, что якобы нет смысла "забивать этой глупостью время с урока", ведь потом учителя все равно задают домашнее задание на пол тетради и учебника. На такой комментарий Гадецкий ответил так: "Глупость – это домашнее задание пол тетради и учебника".
В комментариях одобрительно отнеслись к инициативе совместных физкультминуток учителя и детей во время урока.
- Крутой учитель. Дети счастливы!
- Очень хочется видеть мужчин в образовании, их всегда не хватало, а детки любят мужчин и молодых учителей.
- Супер. Возьму себе в работу.
- Супер, также провожу утром утром, то очень классно для взаимодействия и дальнейшего сотрудничества!
- Горжусь таким педагогом! Вот деткам повезло!
- За "Канкан" особый респект! Дети не только получают удовольствие от упражнений, но еще изучают классическую музыку! Супер идея! Развития и вдохновения, коллега!
- Все активные учителя похожи.
- Супер.
- Классно, сделаю со своими пупсиками такую зарядку очень понравилось.
- Молодец учитель! Детям необходимы такие разминки!
- Как весело, класс!
- Прекрасная идея, спасибо!
Как сообщал OBOZ.UA, ранее учитель физики Руслан Цыганков растрогал сеть обращением к школьникам. Он призвал их не очень беспокоиться из-за оценок и ни в коем случае не думать, что учитель может в них разочароваться из-за оценки.
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