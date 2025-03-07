'Лучше так, чем домашнее задание на полтетради': разминка второклассников в школе Житомира покорила сеть

Учитель начальных классов в лицее №19 в Житомире Алексей Гадецкий показал, как вместе со своими учениками делал зарядку на уроках. Педагог вместе с детьми хлопал в ладоши и бегал по кругу в классе.

Видео дня

Видео педагог опубликовал в социальной сети TiKTok, где ведет свой блог и делится идеями для уроков в начальной школе. Кадры набрали около 130 тысяч просмотров.

Так, учитель собрал вокруг себя учеников и под мелодию Жака Оффенбаха "Can Can" начал делать простую зарядку. Сначала дети хлопали друг друга в ладони, а потом хлопали руками по кругу. Затем ученики взялись за руки и все вместе пробежали вокруг парт.

В комментариях Гадецкий ответил на одни из комментариев, где пользователь отметила, что якобы нет смысла "забивать этой глупостью время с урока", ведь потом учителя все равно задают домашнее задание на пол тетради и учебника. На такой комментарий Гадецкий ответил так: "Глупость – это домашнее задание пол тетради и учебника".

В комментариях одобрительно отнеслись к инициативе совместных физкультминуток учителя и детей во время урока.

Крутой учитель. Дети счастливы!

Очень хочется видеть мужчин в образовании, их всегда не хватало, а детки любят мужчин и молодых учителей.

Супер. Возьму себе в работу.

Супер, также провожу утром утром, то очень классно для взаимодействия и дальнейшего сотрудничества!

Горжусь таким педагогом! Вот деткам повезло!

За "Канкан" особый респект! Дети не только получают удовольствие от упражнений, но еще изучают классическую музыку! Супер идея! Развития и вдохновения, коллега!

Все активные учителя похожи.

Супер.

Классно, сделаю со своими пупсиками такую зарядку очень понравилось.

Молодец учитель! Детям необходимы такие разминки!

Как весело, класс!

Прекрасная идея, спасибо!

Как сообщал OBOZ.UA, ранее учитель физики Руслан Цыганков растрогал сеть обращением к школьникам. Он призвал их не очень беспокоиться из-за оценок и ни в коем случае не думать, что учитель может в них разочароваться из-за оценки.

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