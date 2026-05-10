Эти слова пишутся с апострофом: репетитор назвала ловушку на НМТ 2026 по украинскому языку, в которую попадают все ученики

Правило употребления апострофа в украинском языке довольно четкое и понятное (перед йотированными гласными и после губных и некоторых твердых согласных звуков), однако оно имеет целый перечень исключений, часто становящихся ловушкой для тех, кто сдает НМТ. На этот момент указала репетитор по украинскому языку Ангелина Костенко.

В своем TikTok она назвала четыре слова, на которых выпускники часто теряют баллы. Это слова "кон’юнктура", "ін’єкція", "ад’ютант", "пан’європейський" – все они пишутся с апострофом, но вчерашние школьники нередко забывают об этом. OBOZ.UA решил разобраться, какие параграфы правописания и как именно регулируют здесь употребление апострофа.

Первые три слова – это существительные иноязычного происхождения. Когда в таких словах необходим апостроф, объясняет параграф 138 действующего правописания. Согласно ему, апостроф в словах иноязычного происхождения и производных от них пишем перед я, ю, є, ї, которые обозначают сочетание звука [j] с последующим гласным:

б’єф, комп’ютер, п’єдестал, інтерв’ю, прем’єр, кар’єра; П’ємонт, П’яченца, Рив’єра, Ак’яб, Іх’ямас, Ях’я; Барб’є, Б’юкенен, Женев’єва, Ф’єзоле, Донаг’ю, Монтеск’є, Руж’є, Фур’є; после конечного согласного в приставках: ад’юнкт, ад’ютант, диз’юнкція, ін’єкція, кон’юнктура.

А как насчет прилагательного "пан’європейський"? Оно подпадает под пункт 4 параграфа 7 правописания. Тот указывает на то, что апостроф ставится перед йотированными гласными я, ю, є, ї после приставок и первой части сложных слов, заканчивающихся на твердую согласную. Под это правило, кроме "панъевропейский" также подпадают такие слова как "без’ядерний", "без’язикий", "від’їзд", "з’єднаний", "з’їхати", "з’явитися", "напів’європейський", "об’єм", "під’їхати", "під’юдити", "роз’юшити"; "дит’ясла", "камер’юнкер"," Мін’юст" и т.д.

