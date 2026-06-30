'Эти советские рейтинги должны исчезнуть вместе с олимпиадами': украинцы поспорили из-за 'присвоения' школами результатов НМТ

Украинцы поспорили о том, кому принадлежит заслуга в успеваемости абитуриентов на национальном мультипредметном тесте (НМТ). В частности, репетитор по математике Яна отметила, что школа не готовит к экзамену, но когда дети получают высокие баллы, то учебные заведения приписывают себе этот результат.

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"Не могу понять одного. Школа не должна готовить к НМТ. Но как только кто-то сдает на высокие баллы: ученик нашего лицея получил N баллов на НМТ, это результат работы наших невероятных учителей". Как это возможно?" – написала Яна в посте в Threads.

В комментариях пользователи сети отмечали, что подобные рейтинги уходят корнями в СССР и должны исчезнуть вместе с олимпиадами. А кто-то делился, что когда ребенок сдал экзамен на 200 баллов, учитель интересовался, по каким учебникам он готовился. В то же время некоторые отмечали, что для качественной подготовки к экзамену необходимо сократить школьную программу, ведь последние два года ученики тратят на изучение предметов, не имеющих отношения к НМТ.

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"Эти совковые рейтинги должны исчезнуть вместе с олимпиадами, которые школы покупают за сало. Мне жаль только по-настоящему талантливых учеников".

"Когда моя дочь сдала экзамен по английскому на 200 баллов, её школьная учительница позвонила и спросила, по каким учебникам она готовилась".

"Школа не готовит к НМТ, но вся школьная программа готовит к нему. Годами".

"Зато если ученик плохо сдаст экзамен, то сразу виноваты учителя, а если хорошо сдаст – то сразу заслуга репетитора. Замкнутый круг".

"Если бы школа готовила к НМТ, школьный курс можно было бы сократить в несколько раз".

"Я вообще считаю НМТ, как и КРОК, неэффективными экзаменами для оценки знаний, но это уже вопрос дискуссионный".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Ликарчук объяснил, в чём проблема с рейтингом школ в Украине по результатам НМТ.

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