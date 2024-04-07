''Брюки стоят гораздо дешевле!'' В одной из школ Англии родители девушек заявили о дискриминации

Родители учениц одной из школ Англии возмущены тем, что их дочерям нужно покупать дорогие юбки из униформы, которую вводит учебное заведение с 1 сентября этого года. Приобрести элемент одежды определенной длинны стоимостью 45 фунтов стерлингов (чуть больше 2 тыс. грн) можно только в одной торговой точке. Взрослые считают это дискриминацией, ведь брюки для мальчиков стоят гораздо дешевле и их можно найти где угодно. К тому же, по их словам, предыдущая форма стоила почти в два раза меньше, а сейчас многие граждане испытывают финансовые трудности.

Позицию родителей поддержал также мэр города, который призвал школу отменить такое решение, ведь у родителей нет никакого выбора. В то же время директор учебного заведения Питер Мэйн считает, что всем нельзя угодить, сообщает Dailymail. Он отмечает, что был проведен опрос, который показал, что участники образовательного процесса критикуют внешний вид учеников, поэтому был представлен новый вид юбки. Кроме того, ученицы 11 классов могут приобрести униформу за полцены, а другие девушки со скидкой в 20%.

"Я считаю, что это абсолютно дискриминирует девушек, потому что я не понимаю, как можно сказать, что мальчики могут как угодно ходить, а девушки должны ходить и мерить длину юбок", – комментирует одна из мам.

Видео дня

Директор учебного заведения объяснил, что семьи, имеющие финансовые проблемы, могут получить поддержку школы. Также школьники все еще могут носить брюки или шорты, которые отвечают требованиям учебного заведения.

"Мы исследовали варианты поставки и нашли британскую компанию, которая могла бы предоставить все необходимые размеры юбки в клетку длиной до колена. Многие родители связывались с нами, чтобы сказать, насколько им это нравится и каково это улучшение. Мы также знаем, что некоторые родители это критиковали. Понимая, что цена является проблемой для некоторых семей, мы представили юбку со скидкой 50% для всех учеников 11 класса и скидкой 20% для других возрастов", – прокомментировал Мэйн.

Некоторые родители считают такое решение отвратительным и морально неправильным. По их мнению, девушек хотят заставить носить штаны, на что они не согласятся. Кроме того, они наоборот надеялись, что во время кризиса учебные заведения упростят правила и сделают униформу более доступной.

Но есть такие, которые считают новые правила приемлемыми. Даже несмотря на то, что новые юбки изготовлены из полиэстера и имеют складки, которые нужно гладить, девушки не будут одевать неприлично короткие, как раньше.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в школах Англии полностью запретят мобильные телефоны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!