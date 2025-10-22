'Это будущие миллионеры'. СЕО Nvidia назвал три самые перспективные специальности в профтехах: куда стоит поступать молодежи

Самыми перспективными специальностями в профессионально-технических училищах станут сантехники, плотники и электрики. На этом отметил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг. По его словам, специалисты именно этих профессий могут стать будущими миллионерами.

Об этом сообщает издание Fortune. Хуанг отмечает, что уже сейчас строители могут зарабатывать более 100 тысяч долларов (4150000 гривен) не имея высшего образования.

"Если вы электрик, вы сантехник, вы плотник – нам понадобятся сотни тысяч таких, чтобы построить все эти заводы. Сегмент квалифицированных ремесленников в каждой экономике переживет бум. Вам придется удваивать, удваивать и удваивать объемы каждый год", – сказал Хуанг.

На прошлой неделе производитель чипов объявил об инвестировании 100 миллиардов долларов в OpenAI для финансирования развития центров обработки данных на базе процессоров искусственного интеллекта Nvidia. По данным международной компании McKinsey к 2030 году мировые капитальные затраты на центры обработки данных в отрасли достигнут 7 триллионов долларов.

Один центр обработки данных площадью 23 225 квадратных метров может нанять до 1500 строителей во время строительства, многие из которых зарабатывают более 100 000 долларов, плюс сверхурочные, и все это без необходимости иметь высшее образование. После завершения строительства около 50 штатных работников обслуживают объект. Но каждое из этих рабочих мест стимулирует еще 3,5% роста окружающей экономики.

Призыв Хуанга к увеличению количества электриков и сантехников согласуется с его более широким взглядом на то, что следующая волна возможностей лежит в физической стороне технологий, а не в программном обеспечении. Когда в начале этого года Хуанга спросили, что бы он изучал, если бы ему снова было 20, он признался, что склонялся бы к дисциплинам, которые коренятся в физических науках.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что профессор объяснил, почему молодежь выбирает модные профессии, а не хочет быть инженерами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!