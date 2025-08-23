''Это буллинг ребенка руками других детей''. Учительница поделилась методом, как держать дисциплину в классе, но ее раскритиковали

Учительница зарубежной литературы Алина Мец поделилась методом, который помогает держать дисциплину в классе. Так, она предложила написать на листке имя любого ученика и отложить лист до конца урока.

В заметке в TikTok Мец отметила, что если в конце урока педагог достает листок и этот ученик не получил ни одного замечания, то класс получает приз. По ее словам, интересность метода заключается в том, что класс не знает, кто именно записан на листе, поэтому дети боятся подвести друг друга.

"В начале урока записываем имя любого ученика и откладываем этот листочек до конца урока. В течение урока этому ученику не должно быть сделано ни одного замечания. В конце урока мы достаем листочек, читаем, вспоминаем было ли сделано этому ученику замечание, если нет, класс получает приз. Интерес метода заключается в том, что в течение урока класс не знает, кто там записан и все боятся подвести друг друга", – поделилась Мец.

В то же время, пользователи соцсети раскритиковали педагога, отметив, что такой метод приведет к буллингу в классе.

"Какой прекрасный способ когда учительница начинает буллинг конкретного ребенка руками других детей. Украинские педагогини в своем репертуаре".

"Достаем листочек, есть замечания, что дальше?.... Думайте, что вы говорите и делаете, работая с детьми".

"В моем классе все друг друга бы слили, а потом еще и начали ржать над тем, из-за кого проиграли".

"Уже представляю, как я сижу на уроке и вместо того чтобы концентрироваться на материале боюсь сделать что-то не так, чтобы меня не затравили одноклассники. Классная методика вырастить тревожных забитых детей".

"Накосячил один, наказали (не наградили) всех. Ничего не напоминает?"

"И какой приз заставит ребенка целый урок уважать учителя и одноклассников? Большинству современных детей безразлично мнение других".

