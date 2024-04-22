Это было уже в 60-х годах. Ликарчук назвал ''полным абсурдом'' идею закрыть сельские школы и создать кампусы для детей из сел

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук считает, что сейчас ситуация с сельскими школами доведена до полного абсурда, ведь никто до этого не волновался их судьбой. Кроме того, по его словам, на таких учебных заведениях был "поставлен крест" и в вопросах децентрализации. Именно поэтому другого выхода, кроме как массовое закрытие этих школ, уже нет.

Ликарчук также отметил, что такая ситуация уже была в 60-х годах, когда для учеников из сел были организованы общежития при районных средних школах. Однако они просуществовали не более 10 лет, ведь не имели положенных условий для проживания и питания детей. Об этом бывший чиновник рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Внимание к сельской школе, которой особо и не было, упало до минимума. Никто в государстве ее судьбой не волновался. С децентрализацией на ней был поставлен крест вообще. А сегодня ситуация с сельской школой доведена до полного абсурда. Поэтому, пожалуй, иного выхода , чем массовое закрытие таких школ уже нет. Сейчас говорят о создании кампусов для учеников из сельской местности на базе академических лицеев. Плохо знаем собственную образовательную историю. Такое уже было в 60-х годах прошлого столетия", – отмечает Ликарчук.

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Он добавил, что в то время государство имело достаточно финансов, чтобы содержать такие учебные заведения, однако не смогло и не захотело сделать это.

Экс-глава УЦОКО также говорит, что за все годы независимости не были предложены модели функционирования сельской школы в новых экономических условиях. Поэтому отсутствие стратегии обусловило появление такого ныне вопроса, как закрытие.

Кроме того, причиной стало и распространение мифа о низком качестве образования в таких заведениях, которое базировалось на интерпретации результатов Внешнего независимого оценивания. По словам бывшего должностного лица, низкие оценки за экзамен объяснялись худшим доступом к репетиторским услугам, которым пользоваться поступающие из городов.

Интервью с Игорем Ликарчуком читайте в скором времени на OBOZ.UA.

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