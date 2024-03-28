''Нас тянет вниз село'': Лисовой прокомментировал неутешительные для Украины результаты PISA-2022 и предложил кардинальное решение

Министр образования и науки Оксен Лисовой не согласился, что результаты украинских школьников на исследовании PISA-2022 неутешительны и считают их предполагаемыми. По его словам, наши подростки находятся на среднем уровне, если их сравнивать со сверстниками из-за границы. А иногда дети показали свою успешность на уровне развитых стран Организации экономического сотрудничества и развития.

В то же время глава образовательного ведомства обеспокоен большими разрывами в знаниях между учениками из городов и сельских местностей. По мнению Лисового, село тянет вниз, поэтому необходимо, в первую очередь, вернуться к полноценной очной учебе. Об этом чиновник рассказал в интервью СМИ.

"Не соглашаюсь, что они (результаты – ред.) очень неутешительны для Украины. Они предсказуемы. У нас, кроме потерь, есть большие разрывы между городом и селом. Для меня это более тревожно. Есть школы, которые показали результаты на уровне развитых стран Организации экономического сотрудничества и развития, но нас "тянет вниз" село", – сказал руководитель МОН.

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Лисовой отметил, что в сельских школах с малым количеством учеников трудно обеспечить высокий уровень обучения, поэтому будут вводиться ограничения по их финансированию и закрываться школы. Он уверяет, что таким образом школьники будут переведены в опорные заведения и будут иметь доступ к более качественному образованию.

"Если общины не будут финансировать зарплаты учителей из местного бюджета, это приведет к закрытию части школ. Соответственно дети будут переведены в большие, опорные учебные заведения, в которых нет классов по 5-6 учеников и которые лучше обеспечены учителями и средствами для обучения", – сказал глава МОН.

Он добавил, что для этого ведомство помогает обеспечить сообщества школьными автобусами.

Лисовой также сообщил, что для преодоления образовательных потерь есть много форм и отдельная политика Минобразования, которую вскоре презентуют.

Напомним, согласно результатам PISA-2022, украинские школьники из сел отстают от своих сверстников из городов более чем на 4,5 года. По словам образовательного эксперта, эта проблема была еще раньше, однако разрыв измерялся 1-2 годами.

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