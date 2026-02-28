'Это четко видно на Олимпийских играх': психиатр назвала ошибку, которую допускают родители, когда хвалят детей

Сертифицированный психиатр и автор книги "Практический оптимизм" доктор Сью Варма назвала распространенную ошибку родителей, которую они допускают, когда хвалят детей. По ее словам, это очень четко проявляется среди профессиональных спортсменов.

Видео дня

Эксперт отметила, что детей надо хвалить не за спортивность или силу, а за количество часов, которые они посвятили совершенствованию. Об этом она рассказала в интервью для сайта TODAY.

"Хвалите усилия, потому что это то, что мы всегда можем контролировать", – сказала психиатр и добавила, что именно процесс и прогресс формируют наш характер, а не победы и поражения.

По ее мнению, научиться побеждать и проигрывать с достоинством – это довольно нелегкая задача, а то, каким человек становится и в победах, и в поражениях, делает его готовым ко всем аспектам жизни.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что психолог из Гарварда назвала 5 признаков чрезмерной родительской опеки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!