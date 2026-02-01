Психолог из Гарварда назвала 5 признаков чрезмерной родительской опеки: дети считают, что мир опасен

Большинство родителей, желая предостеречь ребенка от сложностей и разочарований, делают только хуже. Ведь если своего кроху чрезмерно оберегать от рисков современного мира, то ему, взрослому, будет труднее научиться преодолевать трудности жизни.

Видео дня

По словам клинического психолога Меридит Элкинс, которая является преподавателем Гарвардской медицинской школы и работает с тревожными детьми, подростками и родителями, любящая поддержка быстро превращается в чрезмерное родительство. Это может подорвать уверенность, углубить зависимость и усилить тревогу, цитирует ее cnbc.

Эксперт назвала пять признаков чрезмерной опеки родителей над детьми. Она также дала советы, что делать, чтобы они выросли с верой в себя и свои возможности.

Вы решаете проблемы своего ребенка еще до того, как он имеет возможность попробовать сделать это сам

Когда дети испытывают трудности, многие родители инстинктивно вмешиваются. Это может выглядеть как переговоры об уменьшении учебной нагрузки, вмешательство в разговор с другом или перепланировка расписания, чтобы минимизировать дискомфорт. Но дети не могут стать уверенными в решении проблем, если им не дадут шанс попробовать, ошибиться и достичь успеха самостоятельно.

Психолог советует сделать паузу, прежде чем предлагать решение. Затем спросить: "Что, по твоему мнению, ты мог бы попробовать сделать?" Это поощряет самостоятельное мышление и учит детей, что их идеи важны.

Вы пытаетесь защитить своего ребенка от негативных чувств

Многие родители волнуются, что переживание тревоги, грусти или разочарования каким-то образом вредно. Это может привести к постоянному успокоению, отвлечению внимания или попыткам "исправить" каждое огорчение: "Не грусти, давай сделаем что-то веселое!" Но болезненные чувства являются естественной частью жизни, и научиться справляться с ними является важным этапом для здорового развития.

Поэтому, для того, чтобы помочь ребенку, стоит не успокаивать, а нормализовать и назвать эмоцию, а затем выразить уверенность в способности вашего ребенка справляться с болезненными чувствами: "Вполне логично, что ты испытываешь разочарование, и я знаю, что ты с этим справишься".

Вы заранее ожидаете, что ваш ребенок не справится со сложной ситуацией

Одна тонкая модель чрезмерного родительства — это корректировка ожиданий на основе того, что взрослые боятся того, что ребенок не сможет справиться, а не уверены в том, что он способен научиться контролировать процессы.

То есть, с целью предотвратить расстройство ребенка, родители снижают планку возможностей ребенка – освобождают их от тренировок, уроков или других распорядков, потому что это может быть стрессовым или добавить усталости. Это помогает нашему ребенку чувствовать себя лучше сейчас, но ожидание слабости может непреднамеренно научить детей видеть себя такими всегда.

Вы придаете значение результату, а не ценности процесса обучения

Чрезмерное родительство часто делает акцент на результатах – предотвращении ошибок, сглаживании чувств или гарантии успеха — вместо того, чтобы научить детей преодолевать неудачи. Но настоящий рост наступает, когда ожидания неутешительны, и дети учатся адаптироваться.

Психолог советует позволять ошибкам детей случаться. Родителям стоит сопротивляться соблазну спорить о плохой оценке или покупать лакомства после неудачного конкурса или соревнования. Поддерживайте своего ребенка, когда он решает проблемы, адаптируется и учится в процессе.

Ваша собственная тревога становится тем, что движет вами, а не ее рост

Многие случаи чрезмерного родительства возникают из-за дискомфорта взрослых и страха неудачи, осуждения или долгосрочных последствий. Это может выглядеть как звонок родителям друга после незначительной ссоры из-за беспокойства социальными последствиями или зацикливание на домашнем задании из-за беспокойства об успеваемости вашего ребенка. Хотя это и с добрыми намерениями, детям легко интерпретировать такое поведение как недостаток родительского доверия к ним, что сеет зерно сомнения в собственных способностях.

Поэтому, по словам эксперта, стоит остановиться и подумать, касается ли это безопасности ребенка, или все же собственного дискомфорта взрослого. Научите ребенка проживать в сложных условиях, когда нет немедленного решения.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Карпачев опроверг популярный миф о воспитании детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!