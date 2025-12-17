Мужчины не плачут? Карпачев опроверг популярный миф о воспитании детей

Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев опроверг популярный миф о воспитании детей. По его мнению, нельзя отрицать чужие эмоции, и мужчины тоже имеют право на слезы и проявление слабости.

По словам Карпачева, эмоциональные проявления – это физиология, и невозможно запретить себе один спектр эмоций. То есть эмоции или разрешаются, или нет. Об этом он рассказал в одной из серий телепроекта "Супермама".

"Плакать – это нормально и правильно", – уверен эксперт.

Также Карпачев объяснил, что вместе со слезами выходит гормон стресса, что является разрядкой внутреннего напряжения.

На примере истории героини проекта, у которой разный стиль воспитания ребенка с бывшим мужем, эксперт рассказал, что надо не пытаться донести, что папа говорит что-то неправильно, а показывать другую сторону "медали".

"То есть, если сын говорит "папа сказал, что мужчины не плачут", говорите "да, не плачут в этой ситуации, но могут плакать в другой", – уточняет Карпачев и добавляет, что таким образом у ребенка появится правильный взгляд на происходящее.

