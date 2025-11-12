Это 'чорниця' или 'лохина'? Как назвать по-украински голубику

Кто из нас не любит ягоды? Кому-то нравятся сладкие и сочные, кто-то любит кисленькие и свежие. Но знаете ли вы, как правильно называть ягоды на украинском языке?

Скажем, вот на этой картинке перед вами кругленькие темно-синие ягодки с характерным беловатым налетом. Если вы долго разговаривали на русском, вы точно вспомните название "голубика". А OBOZ.UA поможет вам разобраться, как это переводится – "чорниця" или "лохина".

На самом деле эти две ягоды, названия которых мы только что упомянули, очень похожи между собой. Отличаются они именно наличием этого самого налета и размером.

Если вы видите перед собой достаточно крупные матовые ягоды синеватого или голубоватого цвета до 2,5 см в диаметре и со светлой мякотью, то это "лохина". Иногда встречается и диалектное название "буяхи".

Если же вы видите меленькие (до 1,3 см) блестящие темно-синие, почти черные ягоды, которые имеют темную мякоть и выделяют такого же цвета сок, то это "чорниця". Также можно встретить название "афини". Оно тоже диалектное, но почему бы и не обогатить свой словарный запас интересным словом?

Составим также словарик украинских названий других ягод:

полуниця – клубника;

суниця – земляника;

смородина – черная смородина;

порічки – красная / белая смородина;

журавлина – клюква;

ожина – ежевика;

аґрус – крыжовник

малина – малина;

брусниця – брусника.

