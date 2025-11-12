Это "чорниця" или "лохина"? Как назвать по-украински голубику
Кто из нас не любит ягоды? Кому-то нравятся сладкие и сочные, кто-то любит кисленькие и свежие. Но знаете ли вы, как правильно называть ягоды на украинском языке?
Скажем, вот на этой картинке перед вами кругленькие темно-синие ягодки с характерным беловатым налетом. Если вы долго разговаривали на русском, вы точно вспомните название "голубика". А OBOZ.UA поможет вам разобраться, как это переводится – "чорниця" или "лохина".
На самом деле эти две ягоды, названия которых мы только что упомянули, очень похожи между собой. Отличаются они именно наличием этого самого налета и размером.
Если вы видите перед собой достаточно крупные матовые ягоды синеватого или голубоватого цвета до 2,5 см в диаметре и со светлой мякотью, то это "лохина". Иногда встречается и диалектное название "буяхи".
Если же вы видите меленькие (до 1,3 см) блестящие темно-синие, почти черные ягоды, которые имеют темную мякоть и выделяют такого же цвета сок, то это "чорниця". Также можно встретить название "афини". Оно тоже диалектное, но почему бы и не обогатить свой словарный запас интересным словом?
Составим также словарик украинских названий других ягод:
- полуниця – клубника;
- суниця – земляника;
- смородина – черная смородина;
- порічки – красная / белая смородина;
- журавлина – клюква;
- ожина – ежевика;
- аґрус – крыжовник
- малина – малина;
- брусниця – брусника.
