'Это чушь, успокойся'. Почему очень важно разговаривать с ребенком перед сном в разном возрасте

Детская психолог Леся Чмиль объяснила, почему очень важно разговаривать с ребенком перед сном. И как эти общие ритуалы влияют на развитие детей в разном возрасте.

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По мнению эксперта, такие разговоры способны укрепить отношения между родителями и детьми в долгосрочной перспективе. Поэтому не стоит называть то, что малыши хотят вам сообщить, чушью и чем-то неважным на данный момент. Об этом Леся Чмиль рассказала в эфире передачи "Утро надежды".

Психолог обратила внимание родителей на то, что в течение дня есть несколько моментов, когда для ребенка очень важно иметь качественно проведённое время с родителями. Это первые минуты после пробуждения, встреча после работы или садика или школы, и собственно вечернее время перед сном.

Однако самое время, когда ваш ребенок готовится ко сну, является наиболее важным для него, потому что именно в эти моменты его переполняют эмоции о прожитом дне, которыми так нужно поделиться с родителями, чтобы разделить радость или грусть и знать, что его услышали.

Если говорить о малышах, то время перед сном влияет на то, утвердятся ли у ребенка освоенные за этот день навыки. Ибо во время сна мозг консолидирует новые умения, словно утверждая их. И если это время будет слишком активным, без специальной подготовки ко сну и привычных ритуалов для успокоения, то мозгу сложнее переходить в состояние сна и поэтому навыки могут не усвоиться.

Если же говорить о детях постарше – от двух до пяти лет – это уже не столько влияет на усвоение новых умений, сколько на эмоциональное состояние. Ибо ребенок уже умеет хорошо говорить и ему важно рассказывать родителям все, что он узнал и прожил за этот день.

"Если вы не слушали детей в меньшем возрасте, они вам не расскажут что-то важное в старшем возрасте", – говорит психолог, объясняя, почему вечерние разговоры так важны для эмоциональной связи между детьми и родителями.

Ибо все, что рассказывает вам ребенок – важно для него. Даже если вам это кажется чепухой, и вы пытаетесь успокоить или подогнать ребенка, если на свой рассказ он перестал что-то делать.

Вечер – это спокойная рутина, время, когда у вас есть возможность выслушать ребенка и уделить ему время после прожитого дня.

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