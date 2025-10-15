'Это другой тип мышления. Украинская школа даже рядом не стояла'. Учительница поделилась опытом работы с девочкой из Швейцарии

Учительница математики, физики и химии Лилия Пацаловская поделилась опытом обучения ученицы из Швейцарии. Она отметила, что уровень образования в этой стране совсем другой, а украинское и "рядом не стоит".

Об этом Пацаловская написала в Тhreads. Педагог уверяет, что дело в том, как происходит обучение в иностранных учебных заведениях. В частности, там учат детей мыслить, анализировать и искать различные решения, а не получить "единственный правильный ответ".

"Я работаю с девочкой из швейцарского лицея. И уровень там - невероятный. Это совсем другой мир образования. И, честно, украинская школа даже рядом не стояла И дело не в сложности. Не в том, что "там задачи тяжелее". А в том, как там учат. Там учат мыслить. Анализировать. Искать разные решения, а не единственный "правильный ответ", – написала Пацаловская.

Она отмечает, что в этой стране детям показывают, что есть несколько вариантов решения задач, ведь смысл не в правильном результате, а в процессе мышления. Педагог подчеркнула, что поделилась таким опытом, чтобы донести, что нужно работать над улучшением украинского образования. По ее словам, в стране есть сильные математические лицеи, однако задачи, с которыми работают ученики, не только сложные, но и однотипные, что приводит к такому же мышлению у детей.

Украинцы присоединились к дискуссии и отметили, что в Украине дети действительно имеют большую нагрузку, сталкиваются с большим количеством ненужных терминов и не имеют пространства для креативности или размышлений. В то же время, в некоторых странах отличается и подход к обучению, ведь получать образование мотивируют учителя.

"К сожалению, украинское образование действительно не очень. Преобладает в основном большая нагрузка и тяжесть задач, которая на самом деле по возрасту детям не подходит и даже не нужна. Много ненужных терминов, не подкрепленных практикой. Но в то же время нет места для креативности, размышлений, интерактивных заданий, проектов. И в результате мы получаем ребенка, совсем не заинтересованного в обучении".

"В Швеции родители почти не имеют дела до школы, там все учителя рулят, и мотивируют, и учат".

"Работал с выпускником какого-то датского университета, с профильным образованием в дизайне. Уровень космически выше нашего. Я даже завидовать стал. Реально готовый специалист которому надо немного-чуть обкатки на реальных проектах".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в каких странах Европы учителя довольны своей зарплатой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!