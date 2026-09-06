"Это может привести к шизофрении": психолог назвала ошибку родителей в воспитании детей

Физическое насилие над детьми, особенно если родители отказываются признать факт такого насилия и извиниться за свои действия, может приводить к психическим расстройствам у детей. В некоторых случаях подобное поведение взрослых может даже стать триггером к развитию шизофрении.

Об этом предупредила психолог, психоаналитик Анна Кушнерук, которая стала гостьей подкаста "Котик хочет знать" на YouTube-канале Алексея Дурнева. Она даже назвала отказ родителей признать свою вину в совершении насилия "двойным преступлением".

Алексей спросил Анну, почему часто родители отказываются признавать, что насилие в семье было. Для иллюстрации он показал TikTok, в котором блогер описывает своей маме ситуацию, когда та ее била, а мать упорно все отрицает и говорит, что такого не было, и даже скакалка у них была не такая, как описывает девушка. Более того, обвиняет дочь в том, что она все выдумала.

Анна назвала такое поведение матери "глухой защитной реакцией". "Я не могу признать, что я совершаю насилие. Я не хочу признавать, что ты имеешь право теперь на меня обижаться. Я не хочу признавать факт того, что то, что происходило, на самом деле меня дискредитирует как "божий одуванчик", дискредитирует меня как суперженщину, супермаму и тому подобное. И я там настолько глухая в этих защитных реакциях, что я тебе, как ребенку, не могу дать даже право получить извинения, раскаяние, получить факт признания", – объяснила психолог.

Правильной реакцией на подобные вопросы от детей Кушнерук назвала признание своей вины. И извинения. Анна также привела пример, в каких формулировках это можно сделать конкретно в ситуации, которая была представлена на видео: "Мне жаль, что я тебя, доченька, била. Мне жаль, что я это сделала. Я бы сейчас этого никогда не повторила. Прости меня. А как ты это переживала? Ты кому-то об этом говорила?" Действия матери из ролика психолог назвала попыткой защитить себя от обвинений.

Такое отрицание Анна охарактеризовала как сильное нарциссическое проявление. "Эти глухие защитные реакции, это означает, что я знаю, что это происходило, но я тебе даже не дам возможности это отгоревать, потому что я не буду становиться на твою сторону. Тогда не вставала и сейчас не буду вставать. Это двойное преступление", – сказала она.

Кушнерук также призвала родителей, которые поступают подобным образом, не рассчитывать на то, что ребенок вырастет и сам все забудет или простит. "Если мы будем делать то же самое, это может и к шизофрении на самом деле привести... Всякое бывает, но это нужно признать и сказать, что я больше бы так не поступила", – посоветовала психолог. Умение признавать свои ошибки, просить за них прощения и больше их не повторять она назвала взрослой позицией.

В то же время она посоветовала людям, которые подвергались физическому насилию в детстве, научиться прощать. Причем, в первую очередь прощать себя. "Потому что большинство людей не столько на своих родителей обижены из-за получения того, что называется детской травмой. Они так вот презрительно к себе относятся, что я сам какой-то слабак и сопляк. Или я мог бы быть огромным, гениальным и шедевральным, но из-за этого я не смог вырасти", – поделилась Куншерук.

По ее словам, работа над травмой с психологом помогает не только избавиться от негативных последствий травмы, которые влияют на жизнь человека. Умение прожить и отпустить прошлый опыт помогает избежать повторения сценария насилия уже над собственными детьми во взрослом возрасте.

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