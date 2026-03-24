Кто должен мириться первым после ссоры – подросток или родители? Объяснение психолога

Если в семье случилась ссора между родителями и подростком, то именно родители должны первыми подойти мириться. Таким образом они задают ребенку модель отношений и дают ощущение безопасности, что они рядом даже в сложный момент.

В заметке в TikTok психолог Галина Седьмак объясняет, как сделать первый шаг после ссоры, как объясняется реакция ребенка и почему нельзя перекладывать ответственность за примирение на подростка.

Почему первым должен мириться взрослый

В семьях часто возникает вопрос, кто должен первым сделать шаг к примирению после ссоры – подросток или взрослые.

Галина Седьмак отмечает, что сделать первый шаг – это ответственность родителей, ведь взрослый человек эмоционально более зрелый, тогда как подросток только начинает познавать свои эмоции и справляться с ними. При этом его реакция может быть резкой, но это не из-за неуважения к родителям, а из-за возраста.

Важным фактором является то, что именно взрослый человек задает модель отношений, а ребенок учится – не со слов, а с того, как родители мирятся, разговаривают и восстанавливают контакт. Еще одним фактором, который называет психолог, является то, что для подростка важно чувство безопасности, и когда родители делают попытки помириться, это сигнализирует ему о том, что они рядом даже в трудный период.

Также психолог отмечает, что первый шаг не должен выглядеть как однозначное признание себя виновным в ситуации. Это прежде всего свидетельствует о готовности начать разговор, сбить напряжение в ситуации, а также показать свое стремление выслушать ребенка и услышать. Галина Седьмак отмечает, что если ждать, пока подросток сам подойдет мириться, то есть риск потерять с ним контакт, а если же первый шаг делают родители, то ситуация будет беспроигрышной, потому что взрослый при этом не проигрывает, а пытается сохранить отношения.

