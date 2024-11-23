'Это фантастика'. Как уничтоженная 'под ноль' школа на Харьковщине установила рекорд по рейтингу успеваемости в Украине

Полностью разрушенная российскими войсками школа на Харьковщине стала одной из лучших в Украине по рейтингу успеваемости на НМТ. Заведение вышло на третий показатель в области и попало в топ-200 по результатам НМТ по украинскому языку и литературе.

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Школа расположена в прифронтовой громаде, которая пострадала еще в первые дни полномасштабного вторжения России. Об этом в эфире подкаста "Дофамін для освіти" от медиа "НУШ" и ОО "Смарт освіта" рассказал аналитик общественной организации "Центр совместных действий" Даниил Ящук.

Разрушенную школу восстановить было невозможно, она была разрушена вместе со всем оборудованием и техникой – компьютерами, проекторами, учебными материалами.

"Но школе удалось наладить в онлайн-формате настолько качественное обучение, что они по рейтингу успеваемости на НМТ вышли на третий показатель в области и попали в топ-200 школ Украины по результатам тестов по украинскому языку и литературе", – рассказал Ящук.

По его словам, громаде удалось сохранить качество образования и наладить процесс коммуникации и обучения в этой школе так, что она стала едва ли не самой лучшей.

Аналитик отметил, что есть и другие случаи, когда местные управленцы пытаются давать школам возможность для развития. Например, в одной из деоккупированных громад школьников разрушенной школы перевели в другое заведение, чтобы они могли учиться офлайн. Хотя раньше у школ на уровне города часто была конкуренция, борьба за престижность и первое место.

Руководитель отдела образования пришла к директорам и, как рассказал Ящук, по-человечески попросила принять этих учеников к себе и дать им возможность продолжать обучение в оффлайне.

"И, удивительно, директора всех школ города, к которым обратились с таким запросом, на это согласились. Несмотря на то, что заведение стоит полуразрушенное и ждет своего ремонта и восстановления, удалось организовать офлайн-обучение для этих детей. Их теперь подвозят автобусами к ближайшим учебным заведениям, другим школам, и они могут учиться со своими сверстниками полноценно, несмотря на то, что их школа пострадала", – сказал он.

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