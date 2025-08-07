''Это гениально!'' Сеть покорил метод изучения стихов в начальной школе Киева: дети на уроке читали рэп

Учительница младших классов одной из столичных школ Украины Инна Мухалева показала видеоролик, где дети рассказывают стихотворение под рэп-музыку. Сеть отреагировала восторгом на такой интересный метод проверить знания.

Видео, опубликованное в социальной сети TikTok, собрало около 50 тысяч лайков, почти 25 тысяч распространений и более 600 комментариев. Пользователи пишут, что это гениальный метод изучения стихов.

В комментариях хвалят подход, интересуются, в какой школе такие продвинутые учителя, и искренне радуются тому, какие сейчас подходы к обучению у современных педагогов.

"Что это за школа? Моему ребенку надо такие продвинутые учителя", "Это гениально! Так действительно же гораздо легче запомнить, и вместе не так страшно", "Замечательный современный подход! Я бы сам с удовольствием так рассказывал", – пишут пользователи.

Но наибольшее внимание привлек мальчик на первой парте, которому, кажется, больше всего понравился такой метод изучения стихов.

"Этот мальчик в синей рубашке! Я не могу", "Малого на первой парте просто разрывает", – комментируют подписчики.

