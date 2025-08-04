С 1 сентября в школах и детсадах Украины появится больше платных услуг. Сравнительная таблица

Учреждения дошкольного и среднего общего образования с 1 сентября могут легально предоставлять больше платных услуг. В частности, репетиторство, подготовка к национальному мультипредметному тесту, группы продленного дня и тому подобное.

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Основательница общественной организации "Родители SOS" Елена Парфенова разобрала подробнее инициативу на страницах издания "Зеркало недели". Так, в детсадах к факультативам и мероприятиям во время праздников или каникул добавили еще питание, пользование образовательными материалами. Тогда как в школах могут еще и проводить экзамены для признания неформального образования.

Детский сад

Было Добавили

Дополнительные кружки, факультативы, курсы для детей заведения Дежурные группы с пребыванием более 11 часов Мероприятия во внерабочее время (праздники, каникулы) Круглосуточное пребывание Питание – частично Кружки и секции, открытые и для тех, кто не учится в саду Питание полностью или частично Пользование образовательными материалами, методиками, средствами Развивающие (парциальные) программы для своих и тех, кто не учится в садике

Все эти услуги должны предоставляться добровольно, прозрачно и только с согласия родителей отметила Парфенова. По ее словам, преимуществами нововведения становится возможность школ работать официально в тех направлениях, которые ранее находились в тени. Так, например, репетиторство и подготовительные курсы можно будет проводить легально с заключением договоров, налогообложением и ответственностью. Кроме того, это удобно для родителей, ведь если школа организует дополнительные занятия, это экономит время и логистику. Кроме того, важно признание неформального образования для детей, находящихся за рубежом. Ведь их обучение могут официально засчитать без необходимости повторно проходить те же предметы.

Школа

Было Добавили Внеурочные мероприятия, праздники Репетиторство Дополнительные занятия, которые не входят в базовый учебный план (кружки, тренинги) Группы продленного дня Дополнительные занятия, не входящие в базовый учебный план (например подготовка к НМТ) Экзамены и контрольные для признания неформального (в том числе зарубежного) образования

В то же время существуют и определенные риски. Так, например, есть угроза, что базовые услуги будут предоставлять за родительские деньги под видом платных занятий. Кроме того, может возникнуть проблема предвзятости, когда учитель будет предоставлять платные услуги как репетитор и оценивать уровень знаний школьников. В частности, дети, которые посещают дополнительные уроки, могут получать лучшие оценки или больше внимания.

Также может происходить давление на родителей, аргументируя услуги тем, что "лучше перестраховаться, чтобы нормально сдать экзамены". В связи с нововведением могут возникать дополнительные расходы на признание неформального обучения.

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