'Это готовый конфликт'. Школьный психолог объяснила, почему родители и дети должны отказаться от русского языка уже сейчас

В украинской системе образования остро встал языковой вопрос, в частности, язык общения детей в учебных заведениях вне уроков. В одном классе могут учиться дети, которые болезненно воспринимают русское слово из-за войны, а также дети, которые говорят только на русском и дома, и в школе. Поэтому в классах могут возникать конфликты.

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Об этом сказала школьный психолог Лариса Чернокрылюк в интервью украинским СМИ. Родители некоторых школьников выросли в русскоязычных семьях и не уверены в своем украинском, а некоторые сознательно не хотят переходить на родной язык.

"Сейчас это невероятно сложный вопрос, ведь в одном классе может учиться ребенок, у которого папа погиб на войне, и его мама очень остро воспринимает любое написанное или сказанное русское слово. И в этом же классе есть дети родителей, которые в быту, дома разговаривают только по-русски. Вы спрашивали о конфликтах, и вот – это готовый конфликт", – отметила эксперт.

На данный момент учебные заведения не могут заставить родителей школьников разговаривать на украинском, для этого нет законодательной базы. В Раде уже зарегистрировали законопроект, который должен запретить русский на территории школ. Однако, отмечает психолог, сейчас непонятно, как это будет реализовано на практике.

"Пока такого закона нет. Мы не можем заставить родителей переходить на украинский. Мы можем просить их, объяснять, говорить о том, что поскольку занятия на украинском языке, их ребенку будет легче учиться, если он не будет с ними переходить дома на русский", – сказала Чернокрылюк.

Она посоветовала русскоязычным родителям постепенно переходить на украинский. Например, ввести в семье дни украинского языка, изменить язык мультфильма на украинский, подарить ребенку украинскую книгу, включить украинскую песню, дать послушать украинскую аудиосказку, загрузить украинское приложение на планшет и т.д.

"Следует понимать: когда вы упорно продолжаете общаться на русском дома, то оказываете медвежью услугу своему ребенку, потому что его переход на украинский – неизбежен. У нас все официальное общение уже давно на украинском, обучение в школах и университетах – на государственном языке. Упростить жизнь ребенку в будущем – это выбор, который должны сделать родители", – подчеркнула психолог.

Как сообщал OBOZ.UA, в парламенте предложили принять законопроект об украиноязычной среде в школах. Он предусматривает запрет для учителей и учеников разговаривать на русском языке на перерывах и частном общении на территории учебного заведения.

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