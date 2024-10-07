"Это готовый конфликт". Школьный психолог объяснила, почему родители и дети должны отказаться от русского языка уже сейчас

Ольга Липич
Моя Школа
1,1 т.
'Это готовый конфликт'. Школьный психолог объяснила, почему родители и дети должны отказаться от русского языка уже сейчас

В украинской системе образования остро встал языковой вопрос, в частности, язык общения детей в учебных заведениях вне уроков. В одном классе могут учиться дети, которые болезненно воспринимают русское слово из-за войны, а также дети, которые говорят только на русском и дома, и в школе. Поэтому в классах могут возникать конфликты.

Видео дня

Об этом сказала школьный психолог Лариса Чернокрылюк в интервью украинским СМИ. Родители некоторых школьников выросли в русскоязычных семьях и не уверены в своем украинском, а некоторые сознательно не хотят переходить на родной язык.

"Это готовый конфликт". Школьный психолог объяснила, почему родители и дети должны отказаться от русского языка уже сейчас

"Сейчас это невероятно сложный вопрос, ведь в одном классе может учиться ребенок, у которого папа погиб на войне, и его мама очень остро воспринимает любое написанное или сказанное русское слово. И в этом же классе есть дети родителей, которые в быту, дома разговаривают только по-русски. Вы спрашивали о конфликтах, и вот – это готовый конфликт", – отметила эксперт.

На данный момент учебные заведения не могут заставить родителей школьников разговаривать на украинском, для этого нет законодательной базы. В Раде уже зарегистрировали законопроект, который должен запретить русский на территории школ. Однако, отмечает психолог, сейчас непонятно, как это будет реализовано на практике.

"Это готовый конфликт". Школьный психолог объяснила, почему родители и дети должны отказаться от русского языка уже сейчас

"Пока такого закона нет. Мы не можем заставить родителей переходить на украинский. Мы можем просить их, объяснять, говорить о том, что поскольку занятия на украинском языке, их ребенку будет легче учиться, если он не будет с ними переходить дома на русский", – сказала Чернокрылюк.

Она посоветовала русскоязычным родителям постепенно переходить на украинский. Например, ввести в семье дни украинского языка, изменить язык мультфильма на украинский, подарить ребенку украинскую книгу, включить украинскую песню, дать послушать украинскую аудиосказку, загрузить украинское приложение на планшет и т.д.

"Это готовый конфликт". Школьный психолог объяснила, почему родители и дети должны отказаться от русского языка уже сейчас

"Следует понимать: когда вы упорно продолжаете общаться на русском дома, то оказываете медвежью услугу своему ребенку, потому что его переход на украинский – неизбежен. У нас все официальное общение уже давно на украинском, обучение в школах и университетах – на государственном языке. Упростить жизнь ребенку в будущем – это выбор, который должны сделать родители", – подчеркнула психолог.

Как сообщал OBOZ.UA, в парламенте предложили принять законопроект об украиноязычной среде в школах. Он предусматривает запрет для учителей и учеников разговаривать на русском языке на перерывах и частном общении на территории учебного заведения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаОбразование в УкраинеОбучениеМояШколаукраинский язык