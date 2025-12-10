Это хочет услышать и каждый взрослый. Учительница-мотиватор из США покорила сеть: ее аффирмацию для детей просмотрели 12 миллионов раз

Учительница начальной школы из Северной Каролины (США) мисс Геллар покорила сеть своими утренними аффирмациями для детей. После ее слов школьники выражают слова благодарности и радости друг другу.

В заметке в Instagram педагог дает аффирмации школьникам, в которых проговаривает, что дети умные, могут делать сложные вещи, а ошибаться – это нормально. Кроме того, ученики повторяют за учительницей, что они хорошие и у них будет "лучшая пятница"

"Я невероятный. Я умный. Я сильный. Меня любят. Я лидер. Я хорошо выгляжу. Я могу делать сложные вещи. Я могу ошибаться. Делать ошибки – это нормально. Я добрый. Я слушаю. Я уважительный. Я хороший ребенок. И у меня будет лучшая пятница", – говорит педагог.

После этого школьники могут обниматься и говорить друг другу, что они рады присутствию одноклассников. Видео с аффирмацией просмотрено более 12 миллионов раз, а подобные слова хотят услышать и взрослые.

Под заметкой пользователи соцсети отмечают, что такие слова делают больший вклад в развитие человечества, чем рабочие места. В то же время, слова учительницы помогают детям отключиться от постороннего и помочь в том, чтобы услышать свои мысли. Кроме того, для многих подобные проговаривания станут единственным местом, где они будут знать, что их любят и они умные и сильные.

"Это вносит больший вклад в развитие человечества, чем 90% рабочих мест". И они не ошибаются. Пока мы здесь, взрослеем в своих различных карьерах, учителя, такие как госпожа Геллар, буквально программируют внутренний диалог следующего поколения".

"Моему внутреннему ребенку нужно было услышать, как ты кричишь этим детям, прося повторить: "Я хороший ребенок!" Некоторые из этих детей, как и я в том возрасте, пошли бы домой и услышали бы прямо противоположное. И как одна из этих детей (ну и что, что я уже взрослая), я знаю, что ты очень помогаешь им. Они слышат тебя! Они отключатся от всего остального, просто продолжай!"

"Пусть это усвоится. Для некоторых из этих детей это может быть единственным местом, где они слышат, что они замечательные, умные, сильные и любимые. Эта двухминутная рутина может быть голосом, который заглушает все остальное".

Согласно исследованиям, положительные утверждения приносят удовольствие, развивают устойчивость, перепрограммируют нейронные связи и улучшают эмоциональную регуляцию. Поэтому, когда дети усваивают, что делать ошибки – нормально, они с большей вероятностью будут рисковать, пробовать новое и оправляться от неудач.

Поддерживает такую инициативу и украинский папа девочки Виталий Голоунин, который рассказывает об отцовстве. По его словам, люди, которые работают с детьми делают очень тяжелую, но чрезвычайно важную работу, а также несут ответственность за то, что вкладывают в малышей. Он считает, что слова имеют огромное значение, а то, что говорят родители, определяет то, кем становятся дети.

