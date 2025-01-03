'Это имеет принципиальное значение': Креминь объяснил, почему очень важно общаться на украинском языке в детских садах

Именно в дошкольный период формируются базовые речевые навыки и активное развитие словарного запаса. Так что общение на украинском языке имеет принципиальное значение для коммуникативных способностей детей.

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Об этом отметил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Он подчеркнул, что соблюдение украинского законодательства, согласно которому языком образовательного процесса является украинский, чрезвычайно важно.

"Дошкольное образование является фундаментальным этапом в формировании языковой личности ребенка и его идентичности. Это имеет принципиальное значение, поскольку именно в дошкольном возрасте формируются базовые речевые навыки, происходит активное развитие словарного запаса и коммуникативных способностей ребенка", – сказал Креминь.

По его словам, общение на украинском в детских садах обеспечивает равные возможности для всех детей в дальнейшем обучении в школе, формирование языковой устойчивости и сознательного отношения к государственному языку.

Языковой омбудсмен призвал всех участников образовательного процесса соблюдать требования законодательства, ведь это залог развития детей и укрепление украинской государственности.

Согласно закону, языком образовательного процесса в сфере дошкольного образования является государственный язык.

Каждый детсад обязан обеспечить овладение воспитанниками государственного языка в соответствии с государственным стандартом.

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