Это критический период: топ-5 вещей, которые детсад должен научить детей перед школой

Дошкольное образование в возрасте от двух до семи лет является критическим периодом в жизни ребенка и играет решающую роль в его когнитивном, эмоциональном и социальном развитии. Так, в саду малыши развивают фундаментальные навыки – грамотность, вычисление и решение проблем на примере игр, а также социально-эмоциональные навыки.

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Также во время дошкольного периода дети учатся соблюдать порядок дня, что улучшает их концентрацию внимания, самодисциплину и способность к адаптации. Детский психолог Жасмин Джа в интервью Times of India поделилась 5 вещами, которым должен научить детсад накануне школы.

Основные навыки грамотного письма

Самое важное, что может сделать ребенок в дошкольный период, это научиться читать и писать. Это начинается с изучения алфавита и звуков, изданных каждой буквой. Ежедневное чтение с малышами помогает увеличивать словарный запас и навыки понимания. А приверженность к книгам сохранит их любовь к учебе на протяжении всей жизни.

Специалист советует использовать книги с картинками и превращать чтение в веселый интерактивный опыт. Важно задавать ребенку вопрос об истории, чтобы помочь ему лучше ее понять.

Основные концепции раннего обучения

Включение таких упражнений, как подсчет шагов, изучение названий предметов в доме и название цветов и форм ребенку быть активным в обучении и делает его приятным и живым. Такие обычные занятия позволяют малышам широкие возможности позволяют практиковать математику, язык и фундаментальные навыки в неформальной атмосфере. Такой подход может принести много преимуществ в улучшении когнитивного развития, речевых навыков, решении проблем и творческих способностей, что обеспечит малышу всесторонний путь обучения.

Психолог советует использовать повседневные действия, как подсчет шагов, называние предметов в доме или определение цветов и форм, чтобы сделать обучение веселым и интерактивным.

Полезные привычки и распорядок дня

Общее развитие ребенка должно закрепить хорошие привычки на раннем этапе его жизни. Малыши должны уметь вовремя просыпаться, есть, чистить зубы и т.д. Такие привычки создают последовательное расписание, которое заставляет их чувствовать себя безопаснее и учиться управлять им со временем. Следует поручать им небольшие обязанности по дому, например уборка за собой или порядок в рюкзаке.

Специалист советует создать визуальную таблицу ежедневных занятий, чтобы помочь ребенку понять последовательность их распорядка. Это тоже помогает развивать дисциплину.

Сообщать о своих нуждах

Важной частью раннего образования является обучение детей разумно выражать свои потребности. Они должны понимать, что часть их обязанностей состоит в том, чтобы выражать свои чувства, чтобы другие могли правильно реагировать на то, что им нужно. Если малыш говорит: "Я хочу пить" или "Мне нужна помощь с моими ботинками", отзовитесь по просьбе и окажите помощь. Это облегчает развитие их коммуникативных навыков для того, чтобы чувствовать себя уверенно, выражая свои мысли.

Психолог рекомендует поощрять малыша четко выражать основные потребности, например, говорить: "Я голоден", "Мне нужна помощь" или "У меня болит нога".

Независимость и способность решать проблемы

По мере того как ребенок растет, для него становится очень важным развивать свою независимость, а также способность решать свои проблемы. Позвольте ему самому пробовать одеваться, выбирать одежду и выполнять простые дела. Им придется научиться думать о разных решениях, когда они сталкиваются с трудностями делать все это за них. Таким образом, укрепляется уверенность и навыки критического мышления.

Эксперты советуют поощрять мальчиков и девочек решать небольшие задания, в частности какой перекус выбрать или как расставить игрушки. Это сделает их очень независимыми и уверенными в себе. Специалисты уверяют, что идущие в школу в раннем возрасте дети похожи на маленькие губки: впитывают все новое, поглощают и передают все виды информации и навыков.

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