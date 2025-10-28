Это калька с русского: чем заменить фразу 'ви праві'

В бытовом украинском языке существует немало слов и словосочетаний, которые являются калькой с русского. Филолог и репетитор по украинскому языку под ником Slovoyidka объяснила, как лучше заменить популярную фразу "Ви праві".

Она назвала два соответствия, которые являются чисто украинскими. Об этом она рассказала в видео на своей странице в социальной сети TikTok.

По словам эксперта, когда вы соглашаетесь с чьим-то мнением, фразу "ви праві" надо заменять на "Ви маєте рацію" или "Ваша правда".

