Его говорил старый Кайдаш: это украинское слово почти все используют неправильно

В украинском языке есть слово, которое большинство людей использует с неправильным значением. Или же вообще не используют, потому что считают заимствованным из русского.

Речь идет о слове "наглий". И оно вовсе не означает "нахабний". Какое же значение имеет это слово, читайте в материале OBOZ.UA

Как объясняет в своем видео в социальной сети Instagram музыкант и популяризатор украинского языка Рами Аль Шаер, наглий – это прекрасное украинское слово, и оно имеет куда более приятное и, главное, логичное значение.

"В украинском языке слово наглий означает неожиданный, внезапный, неотложный", – объясняет фронтмен группы "Бульвары ЛУ". Он сравнивает его с другим украинским словом – нагальний, то есть когда есть срочная необходимость.

По словам Рами Аль Шаера, это слово использовали в своих произведениях Леся Украинка, Панас Мирный, Рыльский, Стельмах, Франко. А в комментариях к видео пользователь отметила, что это слово также встречается в повести "Кайдашева семья" Ивана Семеновича Нечуя-Левицкого, где старый Кайдаш постился, чтобы не умереть наглой смертью.

