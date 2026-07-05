'Это кринж – забирать диплом с ребенком'. В сети разгорелась горячая дискуссия вокруг выпуска из университета

В университетах Украины продолжается сезон выпускных, и порой молодые специалисты приходят забирать свои дипломы вместе с детьми. Кому-то не с кем оставить малышей, кто-то сознательно хочет превратить свой праздник в семейное событие. Тем не менее, в соцсетях нашлись люди, крайне недовольные этим.

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Свое возмущение участием детей в церемонии вручения дипломов выразила пользовательница Threads Виктория Клантюк. "Ничего не имею против детей. Но Боже, какой это кринж для меня – идти забирать диплом с ребенком. Девочки, это не гордость, это диагноз головного мозга", – написала она. И добавила, что ожидает ожесточенной дискуссии в комментариях, хотя и рассчитывает на поддержку "адекватных" людей, которые разделяют ее позицию.

Вместо этого Клантюк подверглась критике. Многие комментаторы не просто осудили ее позицию, но и показали свои собственные фото с вручения дипломов. Среди них была мама с совсем маленьким ребенком, выпускница с двумя дочерьми, а также молодой отец-выпускник.

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"Я буду забирать диплом с ребенком, потому что это колоссальный труд – закончить магистратуру с младенцем) и да, я собой горжусь", – ответила одна из комментаторов.

Отдельно в комментариях затронули тему нетерпимости украинского общества к детям. В то же самое время, пока государство и некоторые активисты требуют от женщин рожать как можно больше, появление в семье ребенка для женщины в Украине фактически означает социальную смерть. Мать с ребенком осуждают за то, что она мешает своей коляской, а ребенок кричит, бегает и шумит. Женщин критикуют за то, что они якобы не так воспитывают детей, и считают их нежелательными гостями на мероприятиях, если они появляются с малышами. Что, конечно, никак не мотивирует рожать больше.

В одном из комментариев пользовательница по имени Анастасия похвасталась, что они с мужем сумели получить профессии анестезиолога и хирурга, имея маленького ребенка на руках. Женщина также назвала детей мотивацией для достижения успеха в жизни. Это заставило автора хейтерского поста оправдываться и говорить, что ее неправильно поняли.

Кроме того, одна из комментаторов намекнула на устарелость взглядов автора поста. И привела в пример статью о том, как в Бундестаге депутатка выступала во время заседания с младенцем на руках.

"Вылезайте хоть немного из той пещеры, где вы сидите", – призвала она.

Отметим, что с младенцем на работу ходила и действующий министр культуры Украины Татьяна Бережная, которая родила дочь Осаку, уже находясь на правительственной должности.

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