Выпускница НМУ имени А.А. Богомольца, которая пришла получать диплом с маленьким сыном, растрогала сеть

Украинская выпускница Национального медицинского университета имени Богомольца Анна Вергун растрогала сеть, обнародовав видео получения диплома о высшем образовании. В частности, студентка показала, что пришла на вручение документа со своим маленьким сыном.

Видео дня

В заметке в Тһгеԁѕ она отметила, что учительница химии в школе не верила, что она поступит в медицинский вуз. Однако студентка преодолела осуждения со стороны окружающих и после рождения ребенка смогла получить диплом об окончании учебного заведения.

"Моя учительница химии сказала: "Ты банальная посредственность, у которой нет ни единого шанса поступить в медицинский". Когда родился мой Давид, я слышала: "Тебя на все не хватит, придется делать выбор: или учеба или ребенок". Когда я обновила статус и стала соло-мамой, возникла необходимость обеспечивать нас, тогда я слышала: "Бери академ, твоя задача не только воспитать, а еще и обеспечить вас обоих". Поэтому сегодня я получаю диплом идя за руку со своим сыном", – написала Вергун.

Украинцы поддержали молодую маму, которой помогала ее мама в достижении цели.

"Я не знаю каких сил это вам стоило, но вы Королева этой жизни! Поздравляю, горжусь и готова оказать всю врачебную помощь, которую могу".

"Это очень круто! Вы – молодец! Шикарный пример для сына! П.с я писала защищала диссертацию в декрете с подработкой репетиторством, и думала что это сложно, но вы – за гранью, аплодирую".

"Правду говорят: ребенок никогда не может помешать. Вы молодчинка! Пусть все получится".

"Вы молодец! Гордость берет за таких женщин. Вдохновляйтесь своей профессией и получайте удовольствие от того, что делаете!"

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