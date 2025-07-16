Руководительница НАУ – о подорожании обучения в вузах: люди платят 160 тыс. грн за частный садик, но не готовы дать 60 тысяч за высшее образование?

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Руководительница НАУ – о подорожании обучения в вузах: люди платят 160 тыс. грн за частный садик, но не готовы дать 60 тысяч за высшее образование?

Исполняющая обязанности ректора Киевского авиационного института (бывший Национальный авиационный университет) Ксения Семенова дала разъяснения относительно подорожания обучения в учреждениях высшего образования. Так, на примере возглавляемого вуза она отметила, что стоимость обучения стоит от 25 до почти 60 тысяч гривен. Также, при необходимости студенты могут жить в общежитии, которое стоит от 800 до 1500 гривен в месяц.

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В заметке в Facebook она подчеркнула, что в то же время цены частных садов в Киеве варьируются от 120 до более 160 тысяч гривен в год. А стоимость самых дешевых частных школ стартуют от 100 000 грн. Семенова удивляется, что за частные садики и школы украинцы готовы платить большие деньги, однако высшее образование для них оказывается дорогим.

Руководительница НАУ – о подорожании обучения в вузах: люди платят 160 тыс. грн за частный садик, но не готовы дать 60 тысяч за высшее образование?

"Люди готовы платить 160к в год за частный садик и полмиллиона за частную школу, но не готовы 60 тысяч за высшее образование? Что-то пошло не так. Если вы не конкурируете качеством, а только ценой, то это значит, что ваш студент в качестве и не заинтересован. Он и так не выберет вас, он найдет шарагу какую-то дешевле, где не надо учиться, потому что надо просто диплом. И да, на это есть спрос. Распространенный аргумент: как так можно, в воюющей стране, где люди обеднели, требовать деньги за высшее образование! Хорошая манипуляция", – написала руководительница вуза.

Она привела в пример стоимость обучения в КАИ.

  • Бакалавриат по геодезии в КАИ – 25000 гривен в год.
  • Бакалавриат по прикладной физике (там где стажировка в международных лабах) в КАИ – 29900 гривен в год.
  • Бакалавриат по проектированию беспилотников (там где зарплата на старте выше, чем стоимость обучения) в КАИ – 39900 гривен в год.
  • Бакалавриат маркетинга в КАИ – 55000 гривен в год.
  • Бакалавриат по международному праву (самая дорогая цена по университету) в КАИ – 59900 гривен в год.
  • Общежитие, если надо – от 800 до 1500 гривен в месяц.

Она отметила, что Министерство образования и науки установило высокие цены на самые популярные специальности, где иногда есть конкурс даже на контракт. По словам педагога, для тех, кто действительно хочет получать образование есть множество вариантов. В частности:

  • Опция 1. поступить на бюджет, если имеешь достаточные баллы НМТ.
  • Опция 2. получить грант. Здесь легче, чем на бюджет. Надо иметь два экзамена на 150 и выше.
  • Опция 3. Воспользоваться льготами. Их достаточно. Для УБД вообще нет НМТ, например. И есть ваучеры Минвета.
  • Опция 4. Если ты не льготный, не тянешь по баллам, не имеешь денег и боишься брать кредит на обучение. Выбрать не маркетинг, а те специальности, которые наиболее востребованы, но пока непопулярны. Физика, химия, любая инженерия, социальная работа, педагогика. Там государство даже увеличило государственный заказ.
  • Опция 5. Пойти в профтех. Нужно ли всем высшее образование?

Семенова также обратила на популярное среди украинцев мнение, что вся молодежь уедет в Польшу, чтобы получать высшее образование там. Однако, по ее словам, в хороших вузах также существует конкурс на поступление и установлена высокая стоимость за обучение. Тогда как университеты низкого качества есть где угодно.

Руководительница НАУ – о подорожании обучения в вузах: люди платят 160 тыс. грн за частный садик, но не готовы дать 60 тысяч за высшее образование?

"Позиция, что государство тебе должно дать именно то, что тебе субъективно нравится и хочется, странная и детская. Потому что деньги в бюджете не берутся ниоткуда. О том, что теперь все уедут в Польшу. Точно не из-за индикативной себестоимости. Хорошие польские университеты не берут кого попало. Туда тоже или сложно, или дорого. А шараги доступны, что у нас, что у них. Украинцы не поступают массово в Ягеллонский университет, если что", – отметила руководительница НАУ.

Она также обратилась к ректорам высших учебных заведений, которые боятся поднимать стоимость обучения. Педагог подчеркнула, что вузы имеют катастрофически малые поступления из бюджетов, из которых даже не из чего вкладывать в инфраструктуру. В то же время, согласно опросу прошлогодних студентов НАУ, определяющим фактором для молодежи стала не цена, а условия обучения, проживания и образовательные программы.

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