''Это левел!'' Преподаватель вуза вызвал дискуссию в сети из-за студентки, которая во время пары варила борщ

Преподаватель учреждения высшего образования из Одессы, который имеет никнейм shkedos_attack, рассказал историю о том, как на одном из онлайн-занятий студентка не включила камеру, потому что готовила борщ. Он поделился, что к концу пары блюдо было готово.

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Под заметкой в Тһгеԁѕ педагог отметил, что студентка смогла делать что-то параллельно и запоминать материал. По его словам, "это левел", ведь девушка ответила на все вопросы во время лекции и приготовила блюдо.

"Спросил сегодня у студентки на паре, почему у нее выключена камера (университет сейчас работает дистанционно). Она ответила, что сейчас немножко занята – варит борщ. До конца семинарского занятия каждые десять минут задавал ей вопросы по лекционным материалам и спрашивал как там борщ. Студентка на все вопросы ответила, борщ до конца пары сварила. Ну это левел я считаю", – написал преподаватель.

В комментариях он отметил, что обучение – это не только получать новую информацию, но и пользоваться возможностью ее использовать.

"Что касается студентки – она умничка. И насчет запоминать, параллельно что-то делая – тоже согласен. Единственное, что у меня вызывает вопрос – что многие комментарии ставят = между "учиться" и "слушать и запоминать". Потому что обучение – это не получить новую информацию, это получить возможность использовать новую информацию. Прослушать, понять, запомнить – это только половина обучения. Уметь пользоваться – это уже реально научиться чему-то", – добавил педагог.

Украинцы присоединились к обсуждению и указали на многозадачность студентки.

"Преподаватель с чувством юмора – это левел".

"Потом в резюме у нее будет пункт: многозадачная".

"Я рада вашей коммуникации. Потому что хуже всего в дистанционке, когда ты как преподаватель спрашиваешь студента-ку (преподаю на первом курсе колледжа, это аудитория в возрасте 15-16 лет) без камеры, а в ответ – немая тишина. Спиритический сеанс в действии".

"Это круто, что у вас такой уровень доверия со студентами, что они без страха говорят, что занимаются параллельно какими-то делами".

"Блин, учитель от Бога, где мои студенческие годы".

"Ни я, ни моя дочь не можем учиться с включенными камерами. Например, меня это очень сильно отвлекает, когда я смотрю на себя. А если надо что-то выучить наизусть, то лучше всего – идти по улице с бумажкой и учить шепотом, еще можно параллельно домашней работе, но это от настроения зависит".

"Очень ее понимаю. Я тоже люблю что-то готовить и слушать одновременно. Не могу просто сидеть на месте".

"Левел, как по мне, это преподаватели с таким подходом к студентам. И студентка молодец".

"А как вы думаете мы работаем дома? Здесь борщ варим, здесь за котом убираем, а здесь работаем. У кого ребенок маленький – это бинго. Мой уже немного постарше, к счастью".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что каждый третий преподаватель заявил, что студенты уделяют недостаточно внимания учебе.

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