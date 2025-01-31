Каждый третий преподаватель заявил, что студенты уделяют недостаточно внимания обучению. Результаты опроса
Каждый третий преподаватель учреждений профессионального высшего образования высказал мнение, что студенты уделяют недостаточно внимания учебе. Несмотря на это, 90% педагогических работников считают, что у учеников достаточно времени на подготовку.
Такие данные опроса предоставила Государственная служба качества образования. Несмотря на такие выводы преподавателей, 29% студентов заявили, что им не хватает времени на выполнение домашних заданий и подготовку к занятиям.
ГСКО отмечает, что такой разрыв в ответах студентов и педагогов наблюдается за последние два года, указывая на существенную разницу восприятия времени и его эффективного использования между группами опрошенных.
48% студентов ответили, что получают достаточно поддержки от учебного заведения, и почти 80% соглашаются с тем, что преподаватели уделяют им достаточно внимания.
В то же время более 90% преподавателей уверены, что соискатели образования получают достаточно поддержки от университетов и профтехов.
Исследованием охвачено 543 учебных заведения (293 ЗФПО и 250 ЗВО). В опросе приняло участие 74 019 респондентов. Среди них:
- 60 315 студентов;
- 13 704 преподавателя.
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