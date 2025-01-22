Куда пойти учиться: исследование назвало навыки, которые станут самыми важными к 2030 году

Более тысячи работодателей приняли участие в исследовании, где рассказали, какие навыки станут самыми важными в 2030 году. Так, 39% умений, которые сейчас имеют работники, трансформируются в ближайшие 5 лет. В 2020 году этот прогноз составил 57%.

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Среди важнейших навыков, необходимых, это креативное мышление, устойчивость, гибкость, умение адаптироваться и любознательность и обучение на протяжении всей жизни. Данные исследования обнародовала Освитория.

Сейчас есть критически важные навыки, которые станут еще важнее в будущем. Среди них:

знание искусственного интеллекта и обширных данных;

аналитическое и творческое мышление;

устойчивость, гибкость и умение адаптироваться;

технологическая грамотность;

лидерство и социальное влияние;

любознательность и обучение на протяжении жизни;

системное мышление;

умение управлять талантами.

Среди навыков, которые сейчас не считаются ключевыми, но станут таковыми в будущем:

умение работать с сетями;

навык кибербезопасности;

управление окружающей средой.

В то же время наименее популярными станут сноровка рук, выносливость и точность. Они ценятся, только когда ценятся на высоком уровне. При сравнении кандидатов работу получит тот, кто имеет высокий уровень специализации, а не просто навык. Это требование важно для таких профессий, как чертежи, инженеры и картографы, инженеры-электротехнологи, механики, ремонтники машин и инженеры по установке солнечных электростанций.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинский образовательный эксперт Владимир Спиваковский назвал топ-7 профессий, которые станут востребованы в будущем. Он уверяет, что сейчас становится важным не название профиля, а то, чем занимается специалист и что будет в сфере его интересов и ответственности.

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