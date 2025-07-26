''Это ловушка''. Репетитор английского языка, которая провела громкий эксперимент с носителями, проанализировала НМТ-2025

Украинская учительница и репетитор английского языка Адриана Паук проанализировала Национальный мультипредметный тест 2025 года. По ее мнению, он не является полноценным и не показывает настоящие знания ребенка.

Видео дня

По словам Паук, тест не должен продолжать существование в таком виде, как есть сейчас, его надо улучшать. Об этом она говорит в интервью для YouTube-канала Анастасии Дерлеменко.

"Этот тест некачественный, он не проверяет знания английского языка так, как должен", – уверена преподаватель. Она объясняет, что задания, которые есть в НМТ по английскому языку, не построены так, чтобы проверить умение писать и говорить. Они проверяют только умение читать и отвечать на вопросы о прочитанном тексте.

Репетитор рассказала, что провела эксперимент, попросив носителей английского языка с высшим образованием, пройти тестирование за 2024 год, именно с той целью, чтобы показать своим ученикам, что даже совершенное знание языка не гарантирует высокого балла.

"Этот пост, который стал вирусным, именно об этом и был, что "носитель языка не равен высоко написанному тесту". Я именно это хотела показать своим ученикам, которые не сдали тест так, как рассчитывали", – объясняет она и добавляет, что и британка, и американец, сделали ошибки не в грамматике, а именно в ответах на вопросы о прочитанном тексте.

"То есть люди, которые читают текст и точно его понимают, не ответили правильно. Потому что вопросы составлены, как ловушки. Это не является нераспространенной практикой, ведь тесты обычно так и работают, как ловушки", – говорит она, но добавляет, что наш тест по английскому состоит только из таких вопросов. Потому что в нем нет ни заданий на проверку письма, ни на проверку аудирования.

"ВНО в этом плане было гораздо эффективнее", – высказывает свое мнение Паук.

Напомним, ранее OBOZ.UA писал более подробно об эксперименте с написанием НМТ носителями языка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!