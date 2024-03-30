''Это магия. Преподавание открыло мне глаза''. Американка кардинально сменила карьеру и стала учительницей в 38 лет

Американка Меган Холл в 38 лет никогда не думала, что станет учителем. После окончания школы она получила степень бакалавра наук, а затем выучилась на электрика, меняя сферу деятельности в течение последних 20 лет. Однако во время ковида, несмотря на свои страхи, женщина решила попробовать себя в новой профессии и получила диплом, позволивший ей работать в школе.

По словам Холл, это кардинально изменило ее жизнь и она была удивлена тем, насколько комфортно себя чувствовала, когда начала проводить уроки. Педагог уверяет, что такой опыт похож на магию, а преподавание открыло ей глаза на то, кем она есть. Ведь именно с детьми женщина поняла, что она должна быть более открытой. Это получилось так, будто она стала тем, кем она есть. Своей историей учительница поделилась с CNBC.

"Это было действительно похоже на магию. Преподавание открыло мне глаза на то, кем я являюсь, ведь раньше я считала себя таким серьезным человеком. Я обнаружила, что должна быть более игривой и более открытой. Это было так, будто я смогла показать, кем я есть, не боясь быть отвергнутой", – делится женщина.

Видео дня

Она рассказывает, что это впервые, когда она работает по специальности. Педагог говорит, что даже не думала, что ее так сильно увлечет эта профессия. Однако поняла, что ей нравится делиться знаниями с детьми, не имеющими никакого представления о том, что они будут изучать. Наблюдать за тем, как школьники узнают что-нибудь новое – удивительно, уверяет Холл.

Учительница делится, что ее ученики многому учат, так же, как и она их. В частности, педагог отдает должное любопытству школьников, возродивших ее собственное пристрастие к науке.

Женщина отметила, что лучший урок, который она извлекла от учеников – это настойчивость. Больше всего ее поразили дети, которые имеют черепно-мозговые травмы, однако ежедневно приходят на уроки, чтобы учиться. Она подчеркивает, что их улыбки, несмотря на невзгоды, их веселье и игры мотивируют ее продолжать работать.

В конце первого года преподавания педагог получила награду "Учитель района года". Женщина делится, что не ожидала найти свое призвание на этом этапе жизни.

Холл планирует работать в школе до пенсии и уверяет, что ей нравится новая профессия, ведь она никогда не получала такого вознаграждения за свой труд.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, учительница-мама трех успешных дочерей заверила, что оценки не имеют значения и дала совет родителям школьников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!