Это магия. Ученые назвали простую привычку, которая может улучшить языковые навыки у детей

Недавнее исследование ученых из Эстонии показало, что дети в семьях, которые слишком много времени проводят перед экраном, имеют трудности с языковыми навыками. По словам ученых, если родители часто пользуются экранами, дети также склонны использовать их больше.

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Да, экраны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, а это значит, что они также постоянно в жизни детей. Однако ученые назвали один магический фактор, который может улучшить языковые навыки у детей. И это – чтение, пишет сайт The Time of India.

По результатам исследования, которое было опубликовано в Frontiers in Developmental Psychology, увеличение времени, проведенного перед экраном, связано с плохим словарным запасом и грамматическими навыками, причем видеоигры демонстрируют наиболее значительное негативное влияние.

Ученые классифицировали семьи на группы с низким, умеренным и высоким использованием экранов. Они обнаружили, что родители и дети обычно попадают в одну группу. Дети, которые больше времени проводят перед экраном, имели более низкие баллы как за словарный запас, так и за грамматику. Ни один тип использования экрана не был связан с лучшими языковыми результатами.

"Хотя чтение электронных книг и некоторые развивающие игры могут предлагать возможности для изучения языка, особенно для детей старшего возраста, исследования показывают, что в течение первых лет жизни самым влиятельным фактором является ежедневное диадическое вербальное взаимодействие между родителями и ребенком", – сказала в своем заявлении доктор Тия Тулвисте из Тартуского университета, ведущий автор исследования в "Рубежах развития психологии".

Как этому противодействовать? Сокращение времени, проведенного перед экраном, является ключевым. Но одним неотъемлемым фактором, который может улучшить языковые навыки у детей, является чтение. Влияние чтения книг выходит за рамки словарного запаса. Оно помогает улучшить навыки слушания, продолжительность концентрации внимания и даже эмпатию, поскольку дети знакомятся с различными персонажами и ситуациями, расширяющими их эмоциональное понимание.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые обнаружили неожиданное влияние субтитров на навыки чтения у детей.

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