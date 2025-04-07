Ученые оказали неожиданное влияние субтитров на навыки чтения у детей

Анна Боклажук
Моя Школа
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Ученые оказали неожиданное влияние субтитров на навыки чтения у детей

Ученые из отдела психологии Royal Holloway (колледж в Англии) провели исследование и выяснили, что субтитры не улучшают навыки детей в чтении. Более того, дети даже не смотрели на субтитры, пока не смогли относительно свободно читать.

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Исследование, опубликованное в Psychological Science, отслеживало движения глаз 180 детей младшего школьного возраста в 1–6 классах при просмотре фильмов с субтитрами и без них. В результате которого ученые увидели, что плохо читавшие дети обычно полностью игнорировали субтитры.

Ученые оказали неожиданное влияние субтитров на навыки чтения у детей

Как объяснила доктор Анастасия Лопухина, руководившая новой исследовательской работой, субтитры подаются слишком быстро, поэтому они вряд ли могут помочь маленьким детям научиться читать. "Наши результаты свидетельствуют о том, что умение читать заставляет детей смотреть на субтитры, а не наоборот", – говорит она.

То есть те дети, которые обращали внимание на субтитры, уже умели читать со скоростью по крайней мере одно слово в секунду. Этот уровень навыков чтения, как правило, достигается только после трех-четырех лет обучения, пишет Phys Org.

Ученые оказали неожиданное влияние субтитров на навыки чтения у детей

Главный исследователь проекта профессор Кэтлин Рестл рассказал, что ему было интересно работать с этой темой, ведь тезисы о том, что субтитры помогают научить читать, позволяли бы заменить тяжелую работу по обучению чтению просмотром телевизора с субтитрами.

"Однако наши выводы показывают, что субтитры не являются волшебной палочкой для грамотности. Детям нужно обучение, основанное на фактах, и несколько лет практики чтения по книгам, а не просмотр телевизора", – заключил он.

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