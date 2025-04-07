Ученые оказали неожиданное влияние субтитров на навыки чтения у детей

Ученые из отдела психологии Royal Holloway (колледж в Англии) провели исследование и выяснили, что субтитры не улучшают навыки детей в чтении. Более того, дети даже не смотрели на субтитры, пока не смогли относительно свободно читать.

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Исследование, опубликованное в Psychological Science, отслеживало движения глаз 180 детей младшего школьного возраста в 1–6 классах при просмотре фильмов с субтитрами и без них. В результате которого ученые увидели, что плохо читавшие дети обычно полностью игнорировали субтитры.

Как объяснила доктор Анастасия Лопухина, руководившая новой исследовательской работой, субтитры подаются слишком быстро, поэтому они вряд ли могут помочь маленьким детям научиться читать. "Наши результаты свидетельствуют о том, что умение читать заставляет детей смотреть на субтитры, а не наоборот", – говорит она.

То есть те дети, которые обращали внимание на субтитры, уже умели читать со скоростью по крайней мере одно слово в секунду. Этот уровень навыков чтения, как правило, достигается только после трех-четырех лет обучения, пишет Phys Org.

Главный исследователь проекта профессор Кэтлин Рестл рассказал, что ему было интересно работать с этой темой, ведь тезисы о том, что субтитры помогают научить читать, позволяли бы заменить тяжелую работу по обучению чтению просмотром телевизора с субтитрами.

"Однако наши выводы показывают, что субтитры не являются волшебной палочкой для грамотности. Детям нужно обучение, основанное на фактах, и несколько лет практики чтения по книгам, а не просмотр телевизора", – заключил он.

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